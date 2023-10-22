انت الأن تتابع خبر سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 22 أكتوبر.. عز وصل إلى القمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 مع بداية التعاملات الصباحية في المحلات والمصانع والشركات، ويتوفر منهم جميع الأنواع المختلفة التي تناسب كل المباني، ويريد أن يشتريها جميع المستثمرين والمستهلكين الذين يتواجدون في كل المحافظات.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

ويبحث الجميع في الوقت الحالي عن سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد بعد الارتفاع الذي حدث في كل مكان، ويتم العمل على توفير كميات كبيرة منهم أمام من يريدون الحصول عليهم بشكل دائم، وتعد مواد البناء من أكثر الأشياء الذي يريد أن يحصل عليها جميع العملاء والمستثمرين بشكل مستمر لأنه من أكثر الأشياء الذي يريد أن يحصل عليها الجميع.

وصل سعر طن حديد عز اليوم قيمة 37000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 32000 جنيه.

استقر سعر طن حديد بشاي اليوم السبت نحو 36500 جنيه.

ارتفع سعر حديد المعادي بـ 34200 جنيه للطن.

سعر طن حديد مصر ستيل إلى 32100 جنيه.

بينما جاء سعر طن حديد العشري فسجل نحو 34000 جنيه

سجل طن حديد المصريين بلغ نحو 35000 جنيه.

زاد سعر طن حديد الكومي خلال تعاملات اليوم نحو 34400 جنيه.

أما عن سعر طن حديد المراكبي نحو 34000 جنيه

أيضاً سعر طن حديد عطية وصل إلى 36000 جنيه

[سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم]

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

كم سعر الأسمنت اليوم؟

وتباينت أسعار الأسمنت اليوم في كل المحلات والمصانع والأسواق وغيرها من الأماكن الأخرى، ويتحكم في سعرها بشكل مستمر سعر الدولار لأنه يتم استيراد الكثير من المواد الخام ومنها البليت الأساسي الذي يدخل في صناعة الكثير من المواد الخاصة بالبناء ويريد شرائها الكثيرين بشكل مستمر.

[سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم]

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

وصل سعر أسمنت المسلح عند مستوى 1970 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت النصر بقيمة 1940 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 1870 جنيهًا في الطن.

ثبت سعر أسمنت حلوان عند مستوى 1940 جنيها في الطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي نحو 1870 جنيها.

ارتفع سعر أسمنت المخصوص بنحو 1930 جنيها للطن.

زادت أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1220 إلى 1300 جنيها.

بينما تتراوح أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1850 و2160 جنيهًا.

استقرت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.