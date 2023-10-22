انت الان تتابع خبر وصفة جبارة لتبييض الرقبة في ربع ساعة فقط وهتزيلي كل السواد المتراكم!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتميز الرقبة بجمالها ونعومتها، إلا أن اسمرارها قد يؤثر على مظهرها العام، ويجعلها تبدو أكبر سنًا، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار الرقبة، منها التعرض لأشعة الشمس، والتقدم في العمر، والتغيرات الهرمونية، والعوامل الوراثية.وصفة تبييض الرقبة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعدك على تفتيح لون الرقبة، ومن أشهرها:وصفة الليمون و العسل الليمون والعسل من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، كما أنهما يرطبانها ويغذيانها.طريقة التحضير:

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل.ضعي المزيج على الرقبة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي الرقبة بالماء الفاتر.وصفة الحليب والكركم

الحليب والكركم من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.طريقة التحضير:

اخلطي ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من الحليب.

ضعي المزيج على الرقبة واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي الرقبة بالماء الفاتر.وصفة البطاطس

البطاطا من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتزيل البقع الداكنة.

طريقة التحضير:

قطّعي حبة بطاطس إلى شرائح.

ضعي شرائح البطاطس على الرقبة واتركيها لمدة 15 دقيقة.

اشطفي الرقبة بالماء الفاتر