انت الان تتابع خبر نبوءة العراف ميشال حايك المرعبة تتحقق في شهر اكتوبر والجمهور مصدوم.. ماذا حصل؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت حسابات على مواقع السوشيال ميديا مقاطع فيديو تظهر توقعات العراف اللبناني ميشال حايك التي يقدّمها في بداية كل عام وينتظرها الملايين نظرا لأنها لسبب أو لآخر "تتحقق".

وقال حايك في تنبؤاته: "بثلاثية الدم وبالروح بالدم نفديك يا أقصى، ما رح يكون مجرد شعار رح يكون كل المعركة، الأحداث التي رح تخض إسرائيل بالمرحلة المقبلة أبطالها أسرى بالسجون".حايك تابع بالقول: "رح يتزامن الحدث مع عيد يهودي بين عارض أمنيّ وعارض صحي يتأرجح نتانياهو، ونتانياهو بقراراته بأوامر نارية بمواجهة النار يذكّر الناس بتاريخه، كل الثورة رح تكون ورح تتغنى بأغاني محمد عساف".

وأضاف: "أهداف كتائب القسام الجديدة رح تشكل مفاجئات للجميع، أحمد الضيف بمهب بعض الملفات الخطرة، حركة مفصلية بتزعزع مفاصل جهاز أمنيّ إسرائيلي.. زمن اللاوعي الحربيّ الإسرائيلي قادم وزمن الانتظار ولّى. تنصب إسرائيل فخ لنفسها وتجرّ نفسها على المعركة، جنون على إسرائيل فوق المي وتحت المي".

واستطرد: "ينطلق فصيل من الفصائل الفلسطينية بعكس السير وبسبب ورطة لباقي الفصائل.. المسجد الأقصى بكون محور الاهتمام وأرض الأحدث ومصنع الأخبار ومصدرها".