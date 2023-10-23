انت الان تتابع خبر بعد أن صدمت الجميع بتحقق توقعاتها بالحرب الأخيرة.. ليلى عبد اللطيف تكشف ما سيحدث في فرنسا وأميريكا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناقلت صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي التنبؤات التي توقعت حدوثها العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف لعام 2024 مع نهاية عام 2023، والتي حذرت منها دول العالم من تضامنات حول الأحداث السياسية والاقتصادية وطبيعة العلاقات والأحوال في مختلف البلاد.

واكتسبت ليلى عبد اللطيف شهرة كبيرة من خلال توقعاتها التي أصابت في كثير من الأحيان، والتي بدأت تثير الجدل بها، وجاءت من ضمن هذه الأحداث “طوفان الأقصى” الذي شاهده العالم بالأمس.وقالت ليلى عبد اللطيف في فيديو من حلقاتها التي تنقلها للمشاهدين عبر قناتها على منصة اليوتيوب سيكون هناك “قتلى وجرحى وحالة من الهلع في قلب العدو الإسرائيلي، ومشهد هذا الحدث غير مسبوق”.

ليستيقظ العالم على أحداث لم تكن متوقعة في تل أبيب، من طلق ناري ومئة الصواريخ من غزة على إسرائيل ضمن عملية أطلق عليها اسم “طوفان الأقصى”

وحذرت ليلى عبد اللطيف لعام 2024 من أحداث عالميه وتتضمن، اضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

وتحظى توقعات ليلي عبد اللطيف 2024 باهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم العربي، حيث التوقعات والتنبؤات التي تُدلي بها في لقاءتها التلفزيونية مع مطلع كل عام ميلادي جديد، وقبل انتهاء العام الحالي 2023 بثلاثة أشهر تتزايد عمليات البحث عن توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر وباقي الدول العربية.