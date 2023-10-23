انت الان تتابع خبر فنان مصري أجبره المخرج على شرب الخمر وأعاد المشهد 7 مرات!! ما فعله مع الممثلة صدم الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الفنان عدلى كاسب من مواليد شهر أبريل لعام 1918، كان لديه قدرة مذهلة على تقمص الأدوار والشخصيات التي يجسدها على الشاشة، فهو الجزار المخيف في فيلم " السفيرة عزيزة" ، وأيضاً هو الخال أبو دم خفيف في فيلم " العريس يصل غدا" ، وهو أبو جهل في فيلم " هجرة الرسول" .الكوكاكولا والخمر.

خلال تصوير فيلم " المرهقات" تعرض الفنان عدلى كاسب لموقف محرج فقد فوجئ أثناء تصويره أحد المشاهد في هذا الفيلم والذي كان يجب عليه فيه أن يقوم بشرب كوب من الخمر فطلب من المخرج أن يستبدل الخمر بالكوكاكولا، وذلك نظراً لكونه لا يشرب الخمر ولم يفكر حتى في هذا.

ولكن رفض المخرج اقتراحه هذا وأخبره بأن " الكوكاكولا" يصدر منها فقاعات والتي سوف تظهر للمشاهد على الشاشة ما يتسبب في فشل المشهد، فوجد كاسب نفسه مضطراً لسماع كلام المخرج.

وقد شرب الفنان أكثر من كأس وذلك لعدم تذكر الفنانة عزيزه حلمي المشهد جيداً، وهو الأمر الذي تسبب في إعادة المشهد حوالي 7 مرات مما دفع كاسب لتناول الخمر أكثر من مرة، حتى أصبح سكران مما دفع المخرج لإيقاف التصوير ولذلك لفقد الفنان عدلي اتزانه بسبب كمية الخمر التي تناولها.

توفى الفنان عدلى كاسب وكان مبتسماً حيث كان يسمتع إلى القرآن الكريم من الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والذي كان المقرئ المفضل بالنسبة له، وقد رحل مثل أشقائه الثلاثة واسمائهم طه وإحسان وعطية، والذين قد توفوا توفوا جميعًا على خلفية الإصابة " بأزمة قلبية" ، وذلك بعد عودته من بروفات عمل جديد كان يجمعه بالفنان الكبير حسن يوسف، من إخراج إبراهيم الشقنقيري، وذلك في شهر سبتمبر لعام 1978، مات عن عمر يناهز ال 60 عام.