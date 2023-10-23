انت الان تتابع خبر بعد قصف برج مراقبة مصري.. الاعلامي عمرو أديب يخرج عن صمته ويوجه رسالة تهديد: "الرسالة وصلت" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم عمرو اديب محركات البحث الشهير قوقل بشكل كبير للغاية بعدما بالرد على الكيان الصهيوني عقب تدميرهم برج مراقبة مصري.

عمرو أديب خرج عن صمته وأكد ان المعونات المصرية لفلسطين ستظل مستمرة أثناء الحرب وبعد انتهائها، وان هذه هي قضية المصريين

وعبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر قال عمرو أديب: الرسالة وصلت ومصر مش هتوقف المعونات ومصر مش هتسيب الفلسطينيين وانتظر بقى الافعال المصرية اللى حتكون عن طريق الخطأ بردو.

وسبق وقال عمرو أديب أيضا: فى كل مره بتعبر المعونات قلب مصر كله بيرقص عقل مصر كله بيعبر معاهم، المرابطين على المعبر يتسابقون على الدخول الى اراضى غزه وكانهم ذاهبون الى نزهه، لا يبالون بشيء المهم تصل المساعدات الى كل طفل وشيخ وامراه، هذه هى مصر يا ساده وهؤلاء هم المصريين.