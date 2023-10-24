انت الان تتابع خبر لن تتخيل ما حصل مع باسم يوسف قبل دقيقة واحدة من مقابلته الشهيرة مع بيرس مورجان!! صدمة من العيار الثقيل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشر لقاء مقدم البرامج المصري الساخر باسم يوسف مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع، والذي انتقد خلاله التعامل مع حرب غــزة.

وأعرب باسم يوسف خلال المقابلة، عن انتقاده أي أفعال أدت إلى قتل المدنيين سواء مشيراً إلى أن عائلة زوجته من أصل فلسطيني، وتعيش في غــــزة، ما يجعلها شاهدة على ما يحدث على أرض الواقع.

وتقمص باسم يوسف أثناء اللقاء شخصية مستوطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومؤيدي الكيان وعلى رأسهم مقدم البرامج الأميركي بن شابيرو، عارضاً عدداً من المواقف التي يرى أنها تدل على اضطهاد متعمد للشعب الفلسطيني.

تخطت مشاهدات هذا اللقاء 2.5 مليون خلال 12 ساعة فقط منذ نشره على حساب باسم يوسف الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، فضلاً عن نصف مليون مشاهدة على قناة البرنامج على منصة يوتيوب قبل أن تتجاوز 15 مليون يوم أمس.

وكشف باسم يوسف بأن كان محظورا من التعليق في حساب مورغان، وأصلح مورغان ذلك قبل دقيقة واحدة من بدء اللقاء.