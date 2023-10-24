انت الان تتابع خبر نهاية هذا العام ستكون صادمة ومأساوية للغاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر الجمهور وتكشف ماسيحدث بعد ايام قليلة.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان عملية اغتيال.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان عملية اغتيال.لم تكتفي الفلكية اللبنانية بتوقعاتها المرعبة والتي تطلقها من حين لاخر، حيث افشت عن تنبؤات جديدة وحذرت الجميع من بقية عام2023.

وجهت ليلى عبد اللطيف تحذير للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا