انت الان تتابع خبر خرج عن طورة.. أول رد من الإعلامي أحمد الشقيري بعد الهجوم الأخير عليه من الجمهور.. ما قاله فاجأ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرج الإعلامي السعودي الكبير أحمد الشقيري برد غير متوقع بعد ن تعرض لانتقادات وهجوم كبيرين من الجمهور بسبب غياب تعليقه عن الأحداث الجارية في غزة.

ونشر الشقيري مقطع فيديو، عبر خاصية "الاستوري"، يتحدث خلاله عن الأوضاع الجارية وما يتعرض له سكان قطاع غزة من حصار وقصف متواصل وإبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف إحمد الشقيري بشكل واضح عن إدانته لاعتداء الكيان الصهيوني الإسرائيلي على سكان غزة، وهاجم ازدواجية المعايير التي يتعامل بها العالم مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر واعتداءات وحشية على يد الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "توقفوا عن ازدواجية المعايير.. لماذا يعطي العالم قيمة للإسرائيلي أكبر من حياة الفلسطيني؟.. ما يحدث ليس عدلاً بكل المبادئ الإنسانية، قيمة الدم الفلسطيني مساوية لقيمة دم أي إنسان آخر..الأمم المتحدة قالت ذلك في إعلانها الدولي لحقوق الإنسان في المادة رقم 3 لكل إنسان الحق في الحياة الحرية والأمن.. الآن هو الوقت لتطبيق هذه المبادئ الموافق عليها عالمياً وعدم تركها حبراً على ورق".

و تعرض الشقيري لهجوم من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد البعض التزام الشقيري الصمت، رغم كونه واحداً من المؤثرين البارزين الذين يستطيعون التأثير برأيهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية.

قال أحد المتابعين معاتباً أحمد الشقيري: "العتب الأكبر على أحمد الشقيري، ما فائدة البرامج والمواعظ الإنسانية إذا لم تطبق في هذه الأوقات يا أحمد، يا أستاذ الإنسانية؟!".