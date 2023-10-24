انت الان تتابع خبر صدمة كبرى من العيار الثقيل.. أكتشاف الديانة الحقيقية للمذيعة “كريستيان بسري”.. والذي أبقتها سرا عن الجميع حتى عن أقرب المقربين منها! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من هي المذيعه كريستيان في قناة الحدث؛ هناك العديد من الإعلاميات المهمات في الوطن العربي ، ولا سيما الإعلامية المعروفة باسم كريستيان بسري

، إحدى هذه الشخصيات الإعلامية المهمة في الوطن العربي ، وتعتبر مذيعة أكبر قناة إخبارية في الوطن العربي ، قناة الحدث. والتي من خلالها استطاعت الوصول الى النجومية كما حققت العديد من النجاحات والانجازات منذ مسيرتها في المنصات الاعلامية لذا سنتعرف من خلال السطور التالية في مقالنا عن مذيع الحدث كريستيان بسري وايضا نحن سوف يتعلم عن ديانة كريستيان بسري وكذلك كريستيان بسري ويكيبيديا.

كريستيان بسري ويكيبيديا

ولد كريستيان بسري في الخامس عشر من أكتوبر سنة 1985 م. هي مذيعة أخبار. تعمل في العديد من المحطات الإخبارية الضخمة في الوطن العربي. تأتي من منطقة حوارة. تخرجت في كلية الإعلام من دولة لبنان ، وأكملت تعليمها في الأدب. الفرنسية ، كانت تعمل مراسلة في موقع MTV الشهير ، والعديد من المواقع والمنصات الإعلامية اللبنانية ، بعد ذلك انتقلت للعمل في محطة العربية في العام 2013 م ، وعملت محررة و ثم مذيعة أخبار في محطة الحدث ، وبقيت هناك حتى عام 2020 م ، ثم إلى موقع سكاي نيوز عربية.

ما هي ديانة كريستيان بسري

بعد الشهرة الكبيرة التي نالها المذيع الإعلامي والإعلامي المعروف كريستيان بسري ، وبدأ الكثيرون في التساؤل بالتفصيل عن الإعلام كريستيان بسري غير ما يشاهدونه في التليفزيون ، وفي الحقيقة أكدت العديد من المصادر أن ديانة كريستيان بسري هي المسيحية ، وتعتبر من أهم المذيعين على المواقع الإخبارية في السنوات السابقة حتى عصرنا ، ولا تزال تقدم خبرتها في مجال الإعلام.

من هو المذيع المسيحي في قناة الحدث؟

ولدت كريستيان عام 1985 م وهي تبلغ من العمر 35 عامًا. تقيم في هذا الوقت في منطقة دبي. كما أنها تحمل الجنسية والأصول اللبنانية ، فالحقيقة أنها تنتمي إلى الديانة المسيحية. درست الإذاعة والتلفزيون والأدب الفرنسي. عملت في الكثير من المواقع الإخبارية المعروفة منها MTV والعربية والحدث وآخر سكاي نيوز وهي غير متزوجة في الوقت الحالي.

تعتبر كريستيان بسري من أحلى وأروع وأشهر المذيعات في الوطن العربي ، ولهذا السبب بسبب عملها في العديد من المحطات الإذاعية المعروفة ، وقد تعرفنا على المذيع المعروف المعروف باسم كريستيان بسري.في ختام مقالنا من هي المذيعة المسيحية على قناة الحدث تحدثنا فيها عن كريستيان بسري وأهم وأبرز المعلومات التي تخصها وعملها وعمرها وأهم تفاصيلها. العمل والتخصص كذلك. نتمنى أن تنال إعجابكم ، ولكم خالص شكرنا وتقديرنا.من هي المذيعه كريستيان في قناة الحدث؛ هناك العديد من الإعلاميات المهمات في الوطن العربي ، ولا سيما الإعلامية المعروفة باسم كريستيان بسري ، إحدى هذه الشخصيات الإعلامية المهمة في الوطن العربي