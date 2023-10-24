انت الان تتابع خبر لن تذهب الى الطبيب بعد اليوم.. طريقة فعالة ومجربة لإزالة الشمع المتراكم لسنوات بالأذن خلال دقائق وبدون أي ألم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تراكم شمع الأذن ويصبح من الأمور المزعجة، وقد يذهب البعض إلى الطبيب لعمل غسيل للأذن للتخلص من الشمع الموجود بالأذن.

لذا سنقدم لكم طريقة التخلص من شمع الأذن بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى لكن لا يمكن ان نجهل قيمة شمع الأذن في الحفاظ على الأذن، لذا لا ينصح بإزالة الشمع الداخلي الموجود في الأذن الداخلية، بينما إذا كنت تعاني من تراكم شمع الأذن المفرط لأنها قد تؤدي إلى التأثير بالسلب على طبلة الأذن والطبقات الداخلية للأذن.

طريقة التخلص من شمع الأذن بسهولة بدون دكتور.

إذا كنت تعاني من مشكلة تراكم الشمع المفرط وتبحث عن أفضل طريقة للتخلص منه، دون الذهاب إلى الطبيب، عليك إتباع بعض الطرق الآمنة للتخلص منه في المنزل، ومن أفضل هذه الطرق:تليين الشمع

يتم شراء قطرة للأذن بحيث تساعد في تليين شمع الأذن، ويفضل اختيار قطرات تليين الشمع التي تحتوي على المكونات التالية:زيوت معدنية.

جلسرين.

زيت الأطفال.

بيروكسيد الهيدروجين.

بيروكسيد.

محلول ملحي.

طريقة تنظيف الاذن. في البداية يفضل النوم على احد الجانبين عند تنظيف الأذن لسهولة وضع قطرة الأذن.

بعد ذلك نقوم بوضع بعض قطرات في الأذن.

ننتظر فترة بسيطة ثم نقوم بشطف الأذن بالطريقة الاعتيادية.

يفضل قبل البدء في استخدام عبوة القطرة قراءة التعليمات المدونة على العبوة أو مراجعة الطبيب قبل استخدامها

ري الأذن

ينصح بالحرص الشديد عند تجربة هذه الطريقة في المنزل لعدم إلحاق أضرار في الأذن، ويفضل استشارة الطبيب في نوع محلول الملح المناسب للأذن، وإتباع الخطوات التالية:في البداية لابد إمالة الرأس قليلا بصورة عكسية لتصريف المحلول الملحي.

بعد ذلك نقوم بتعبئة حقنه بدون سن محلول الملح ووضعه في الأذن.

ثم نقوم بإمالة الرأس قليلا في الاتجاه الآخر لسهولة التخلص من السائل الناتج.

لابد من التأكد بأن درجة حرارة الماء المستخدم في الحقنة مناسب ليس ساخن لتجنب الشعور بالدوار أو إلحاق أضرار بالأذن.كمايفضل استخدام قطرة تليين الأذن قبل استخدام هذه الوصفة بيومين للحصول على أفضل نتيجة.

الأذن عبارة عن عضو حساس، لذلك من المهم تنظيفها بعناية لتجنب حدوث أي ضرر. إليك بعض الطرق الطبيعية لتنظيف الأذن:

استخدام زيت الأطفال أو زيت الزيتون:

يساعد زيت الأطفال أو زيت الزيتون على إذابة شمع الأذن وجعله يخرج لتطبيق هذه الطريقة، قم بوضع بضع قطرات من الزيت في أذنك المصابة، ثم اتخذ وضعية الاستلقاء على جانبك المصاب لمدة 10-15 دقيقة.

بعد ذلك، قم بميل رأسك إلى الجانب الآخر، مما سيساعد على تصريف الزيت والشمع. الأذن بسهولة.