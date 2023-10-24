انت الان تتابع خبر عروس مغربية تكسر كل الحواجز الادب والاخلاق وتقوم بهذا الأمر الكارثي في عرسها على رجل سعودي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو يوثق حفل زواج فتاة مغربية من شاب سعودي، وقد قامت الفتاة بنشر الفيديو على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر الفيديو حفل الزفاف الذي تم تنظيمه وفقًا للعادات والتقاليد المغربية، حيث تمت إقامة الحفل بطريقة رائعة ومميزة.

وقد ظهر المعازيم في الفيديو وهم يصفقون ويشاركون العروس فرحتها، وقد تمت مشاركة العروس وفقًا للطقوس المغربية التي تعتبر جزءًا هامًا من الأعراس في المغرب.تعرض الفنان محمد الشقنقيري لحادث سير مروع على طريق إسكندرية الصحراوي في الساعات الأولى من صباح اليوم. كان الشقنقيري في طريقه من الإسكندرية عائدًا على الطريق الصحراوي في الساعات الأخيرة الماضية.

وقع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد محمد الشقنقيري، مما أدى إلى وقوع حادث كبير على الطريق. تم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات الكبرى لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للتأكد من حالته الصحية. وقد تعرض لبعض الإصابات البسيطة.

وفي أخبار أخرى، فقد أعرب الشقنقيري عن سعادته بالحكم الصادر لصالحه في القضية التي رفعها ضد الموديل رحيل ذكري. تمت محاكمة ذكري بتهمة ادعائها الزواج من الشقنقيري وتمت إدانتها وغرامتها بمبلغ 50 ألف جنيه وألزمتها بدفع 15 ألف جنيه للحق المدني.

ويشار إلى أن آخر أعمال الشقنقيري كان في مسلسل "بت القبايل" عام 2020، حيث شارك فيه مع الفنان عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع ومحمود عبد المغني ومحمد رياض ومدحت تيخا ومنة فضالي وسميرة عبد العزيز، وقد تم إخراجه بواسطة حسني صالح.