انت الان تتابع خبر أحدث ظهور للفنانة نسرين يحدث ضجة.. تغير شكلها بشكل كبير للغاية! صور والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شكل احدث ظهور للفنانة المصرية نسرين ضجة كبيرة، حيث تفاجأ الجمهور من تغير ملامحها لهذا الحد، بل اكد البعض أنهم لم يستطيعوا التعرف عليها.

حيث ظهرت وكأنها واحدة أخرى، وهناك عدد من المتابعين شعروا بالصدمة نتيجة ظهورها بملاح مختلفة ،بينما شكك عدد منهم في أنها الفنانة نسرين، رغم أن الصورة نشرتها صفحة «فنانين زمان».نسرين اعتزلت الفن عام 1991، وذلك بعد أن أعلن زوجها الاعتزال، وارتدت الحجاب بعد ذلك.

وهي متزوجة من الفنان محسن محي الدين، وأنجبت منه رنا وعمر، وبدأت نسرين نشاطها الفني في السبعينات، من أعمالها: «الحفيد، شباب على كف عفريت»، ومن مسلسلاتها: «الشهد والدموع، فوازير جدو عبدو، رحلة أبو العلا البشري».

كانت الفنانة نسرين من أشهر نجوم الدراما المصرية في الثمانينات من القرن الماضي، وشاركت ببطولة عدة مسلسلات منها الشهد والدموع ومسلسل أبو العلا البشري ومسلسل شباب على كف عفريت.