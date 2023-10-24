صحفي شهير يفجر مفاجأة كُبرى وغير متوقعة عن صدام حسين ومعلومات جديدة سيصاب أغلبكم الصدمة.صحفي شهير يفجر مفاجأة كُبرى وغير متوقعة عن صدام حسين ومعلومات جديدة سيصاب أغلبكم الصدمة.

انت الان تتابع خبر صحفي شهير يفجر مفاجأة كُبرى وغير متوقعة عن صدام حسين ومعلومات جديدة سيصاب أغلبكم الصدم .والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الصحفي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين عن معلومات مثيرة بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشر كوهين صورة للشيخ فهد الأحمد الصباح كاشفا عن معلومة صادمة بشأنه.إسرائيل تفجر مفاجأة عن صدام حسين

وعلق كوهين على الصورة قائلا: هذا هو الشيخ فهد الاحمد الصباح، الوحيد من ال الصباح الذي اشترك في حرب ١٩٦٧ وتطوع مع الفدائيين ضد اسرائيل.

وأضاف: عند غزو صدام للكويت لم يقتل اي احد من ال الصباح وتركهم يهربون سوى فهد الاحمد، فاعدمه صدام على باب منزله ، لماذا؟ يوما ما ساقول لكم حقيقة صدام وسيصاب اغلبكم بالصدمة.