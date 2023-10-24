انت الان تتابع خبر علامات الساعة ظهرت .. مقدم احمر بالخط العريض مالك مكتبي يستضيف شاب يتزوج اخته ولا يهتم لاحد وماحدث في الحلقة سيجعل شعر رأسك يقف. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابًا يدعي أن زواجه من شقيقته يعتبر "حرية شخصية". الفيديو أثار جدلاً كبيرًا وتعليقات متباينة من قبل المستخدمين

. في الفيديو، يظهر الشاب وهو يتحدث بثقة عن زواجه من شقيقته ويعتبره حقًا له في حرية اختيار الشريك. ومع ذلك، فإن الشيخ الذي كان حاضرًا خلال الحلقة بدا مصدومًا من ما رأى وسمع، وأكد أن هذا الزواج مخالف للشرع وغير قانوني. بعد ذلك، فقد الشيخ أعصابه وغادر الحلقة، مما يعكس استياءه ورفضه لهذا الزواج. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الزواج يعتبر غير قانوني في العديد من الدول ومخالفًا للقيم والتقاليد الاجتماعية. يجب علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع بجدية واحترام لقوانين وقيم المجتمع. فالزواج بين الأشقاء يعتبر غير مقبول وغير قانوني في العديد من الثقافات والديانات، ويمكن أن يؤدي إلى تبعات سلبية على الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد المعنيين. علينا أن نتذكر أن الحرية الشخصية لا تعني القدرة على القيام بأي فعل غير قانوني أو غير أخلاقي. يجب أن نحترم القوانين والقيم المجتمعية التي تحمينا جميعًا وتحافظ على استقرار المجتمع. في النهاية، يجب أن نعمل على توعية الناس حول أهمية احترام القوانين والقيم الاجتماعية، وضرورة الابتعاد عن الأفعال التي تسبب ضررًا للأفراد والمجتمع بشكل عام.