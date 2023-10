انت الان تتابع خبر معجزة التخسيس الذي يبحث عنها الجميع..مشروب طبيعي وفعال مليون % يقضي على الكرش المترهل ويفرتك والدهون العنيدة بسرعة وبأقل من اسبوع ..جربه وشاهد الفرق المذهل بنفسك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبحث الكثيرون عن وسيلة سحرية للتخلص من الوزن الزائد وتسريع عملية إنقاص الوزن. وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يعرفون أهمية شرب الماء، إلا أن هناك مشروبًا سحريًا يمكن أن يكون الحل الأمثل.

تشتهر بعض المشروبات بقدرتها على دعم عملية فقدان الوزن، وعلى رأسها الماء والشاي الأخضر. يعتبر الماء أحد العناصر الغذائية الأساسية ويعزز الشعور بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الشاي الأخضر على حرق الدهون بشكل فعال. ومع ذلك، أشار الخبراء إلى وجود مشروب يتفوق على جميع المشروبات الأخرى في دعم عملية فقدان الوزن بشكل فعال وسريع.أظهرت دراسة استندت إلى بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية ونُشرت في مجلة Annals of Family Medicine الطبية وجود ارتباط كبير ووثيق بين انخفاض كمية الماء المستهلكة والسمنة لدى البشر. هذا يؤكد أن زيادة تناول الماء يدعم عملية فقدان الوزن. ومع ذلك، كشف مقال نُشر في مجلة Eat This, Not That الأمريكية تحت عنوان "الشراب رقم 1 لفقدان الوزن حسب الخبراء" أن كل مشروب ساخن يتفوق على الماء والشاي الأخضر في دعم عملية فقدان الوزن بسبب خصائصه الفريدة.

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الخبيرة في التغذية الدكتورة تيريسا بيست قولها إن شرب ماء الكمون الساخن يدعم عملية فقدان الوزن بشكل فعال. وأشارت الخبيرة إلى أنه يمكن تحضير مشروب الكمون بسهولة في المنزل عن طريق غلي بذور الكمون المجففة، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الأمعاء وتقلل الالتهابات وتحمي من أمراض السرطان.

أجريت العديد من الأبحاث حول فوائد الكمون في تقليل نسبة الدهون في الجسم، وأظهرت زيادة معدل الأيض لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلة عدم فقدان الوزن. وتوضح الخبيرة بيست أن وجود عملية "تمثيل غذائي أسرع يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى".

تطرق المقال إلى تجربة سريرية صغيرة شملت 88 امرأة بدينة، حيث تناولت مجموعة تجريبية من النساء الزبادي مع الكمون مرتين يوميًا، بينما تناولت المجموعة الضابطة الزبادي بدون كمون. أظهرت النتائج أن النساء اللائي تناولن الكمون فقط انخفض وزنهن بشكل كبير وتراجع مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون. وانخفضت مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم وكوليسترول LDL (السيء)، وزادت معدلات الكوليسترول HDL (الجيد).

يساعد ماء الكمون في تنظيم مستويات السكر في الدم ومساعدة الخلايا على الاستجابة بشكل صحيح للجلوكوز والأنسولين. يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تخزين الجلوكوز في خلايا الجسم بنسب تزيد عن احتياجاتها من الطاقة، مما يؤدي إلى تكوين الدهون.

توضح الخبيرة بيست أنه يجب نقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب أو اثنين من الماء طوال الليل. في الصباح التالي، يجب غلي المزيج لمدة 5 دقائق، ثم تصفيته من البذور بمجرد أن يبرد الماء. يمكن تناوله ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة. كما نصحت الخبيرة بإضافة القرفة لتحسين النكهة.