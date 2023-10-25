انت الان تتابع خبر لن تصدق ماهي الأبراج الأكثر حظاً في نوفمبر وديسمبر لعام 2023 حسب توقعات العرافة ليلى عبد اللطيف التي فاجأت الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استضافت احدى القنوات اللبنانية عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف، وفجّرت فيها توقعات كثيرة بخصوص الشهور الأخيرة من عام 2023 قد تكون صادمة للبعض و مُفرحة للبعض الآخر.

.من وجهة نظر ليلى عبد اللطيف فإنّ مواليد برج العذراء سيكونون الأوفر حظاً في العام الجديد، و بالمرتبة الثانية يأتي برج الميزان، يليه برج الحمل، برج السرطان، وثمّ برج الجدي.و تابعت تعدادها للأبراج بحسب درجة الحظ حيث يأتي برج الثور بعد برج الجدي و يليه برج الأسد والدلو.

و يبدو بأنّ مواليد برج العقرب والجوزاء هما الأقل حظاً، ومواليد برج القوس هم الأسوأ حظاً للعام الجديد.