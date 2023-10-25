انت الان تتابع خبر سيدة سعودية فاتنة الجمال والثراء تعرض على من يتزوجها مبلغ خيالي يفوق المعقول مقابل شرط ستصدم عندما تتعرف عليه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت مجلة “رؤى” التي كانت تابعة لصحيفة عكاظ السعودية أنها استقبلت مكالمة هاتفية من رائدة أعمال سعودية ثلاثينية العمر تسكن غرب المملكة في مدينة جدة

وخلال الاتصال بالمجلة عرضت السيدة مبلغ خمسة ملايين دولار أي ما يعادل 330 ألف دولار أمريكي لمن يتزوجها بطريقةالمسيار.وأوضحت المجلة أن السيدة رفضت البوح باسمها وعبرت أنها اختارت مجلة رؤى كونها مجلة ذات باع طويل في مجال الاهتمام بالمرأة ومشاكلها وهمومها وتطلعاتها وأردفت بأن مسألة الزواج لا تعد الهاجس الوحيد بالنسبة إليها؛ لأن تجربتها الأولى في الزواج كانت فاشلة بكل المقاييس، وقالت إن سبب طلاقها يعود لجشع زوجها وحبه للمال على حساب ذاتها. وقالت: لا يهمني حاليا ما إذا كان الرجل يبحث عن حالي أم لا، كوني صابرة منذ ما يقارب الثلاث سنوات ولم يعد في

استطاعتي التحمل أكثر، لذلك أبحث عن رجل يحترم العشرة الزوجية ويقدرها ويقوم بواجباتها وأنا على استعداد كامل أن أكون له زوجة بطريقة المسيار، ويمكنني منحه مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي مع الإقامة معي في الفيلا الخاصة بي، بشرط أن يوافق على كل الشروط التي سأمليها