انت الأن تتابع خبر ما موقف مصر من عاصفة تيج.. هدمت المنازل في اليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من المواطنين معرفة موقف مصر من عاصفة تيج وهي التي ضربت العديد من الدول العربية التي تطل على بحر العرب، وتأثرت بها بشكل خاص اليمن طوال الساعات الماضية ونتج عنها الكثير من الأضرار الشديدة والتي أثارت حالة من الرعب بين جميع المواطنين، وتسبب في هدم الكثير من المنازل وانقطاع الاتصالات والكهرباء، ونتج عن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي ضربت العديد من المحافظات ومنها سقطري في غرق سفينتين.

موقف مصر من عاصفة تيج

وتقترب مصر كثيراً من اليمن وسلطنة عمان وهم اللتين تأثروا بالعاصفة تيج، ويريدون معرفة بشكل مستمر موقف مصر من عاصفة تيج بسبب ما حدث فيهم، وأن هيئة الأرصاد الجوية طمأنت كل المواطنين بأن العاصفة تيج لا تصل إلى مصر.الدكتورة منار غانم أنه لا توجد أي خطورة على مصر من العاصفة، وتمت الإشارة إلى أنه من المرجح أن يتحول لإعصار وهذه المنطقة لا تتعرض لأعاصير خلال هذه الفترة من العام، وهذا بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط والحركة الظاهرية الخاصة بالشمس، ويحدث بسبب اختلاف الجغرافيا بشكل كبير والتوزيعات الضغطية، وتأتي كما يلي “إحنا لسنا عرضة للأعاصير”، وهذا بسبب عدم وجود مسطحات مائية كثيرة.

[موقف مصر من عاصفة تيج]

موقف مصر من عاصفة تيج

سبب حدوث العاصفة تيج

وقالت غانم أننا في الفترة الجارية تحدث حالة من الاستقرار الكبير في الأحوال الجوية، وأيضاً أن تيج هي عاصفة مدارية وهي داخل الأساس الخاص بالمنخفض الجوي المتعمق كثيراً، وأيضاً تكونت بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح الماء داخل بحر العرب، وأيضاً حدث تعمق خاص بالمنخفض الجوي بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير واكتسابه الطاقة الحرارية من داخل البحر.

ويوجد أيضاً منخفض جوى داخل طبقات الجو العليا وحدث تحول من المنخفض المداري الخاص بالعاصفة المدارية، ومن الوارد أن يتحول إلى إعصار من الفئة الأولى أو الثانية تتجاوز فيه سرعة الرياح 125 كم/الساعة، وذلك بجانب وصل العاصفة تجاه السعودية وتتأثر بالسحب والأمطار، ولكن اليمن وعمان سوف يكون عبارة سيول وفيضانات وينتج عنه ارتفاع الأمواج لـ 6 أمتار.