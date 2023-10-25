انت الان تتابع خبر بعد أن بدأت توقعاتها بالتحقق.. الجمهور متخوف ومفزوع من تنبؤات ليلى عبد اللطيف للشهور القادمة.. هذا ما سيحدث! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أحدثت توقعات عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف خوف وقلق الجمهور العراقي بعد ان أطلقت تنبؤاتها على قنوات الإعلام اللبناني، عن الأحداث التي ستحدث في البلاد وحبست توقعاتها الجماهير العراقية.

وتصدرت ليلى عبد اللطيف حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو تتوقع فيه بأحداث حفل زفاف العراق.

وظهرت ليلى عبد الطيف في مقطع الفيديو تتوقع تحول حفل زفاف لمأتم في العراق قائلة خبر صاډم ينتشر في حفل زفاف وهذا الخبر سيحول أجواء الزفاف إلى أجواء عزاء.

واشاد الجمهور السوري بتوقعات العرافة الفلكية هذه المرة مستبشرين بما تنبأت به وراجيين توقعه حيث كانت فترة الحړب صعبة للغاية، حيث تنبأت بحرب أكرانيا وحرب غزة، وفيصانات ليبيا وزلزال المغرب.

وقالت ليلى عبد اللطيف، سيكون هناك استمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة، وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات إرهابية.

وأضافت حدوث كوارث طبيعية، مثل الفيضانات والجفاف، وانخفاض أسعار النفط، مما سيؤثر على الاقتصاد العراقي.

وتابعت عن توقعاتها للعراق بداية السنة الجديدة 2024، أن أزمة الهجرة ستستمر، مع تدفق المزيد من العراقيين إلى الدول المجاورة.

وحذرت عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف من وقوع أحداث عالمية مهمة في المستقبل، واحدة من هذه الأحداث هي انتشار وباء قاتل يشبه فيروس كورونا، والذي سيؤثر على التعليم والعمل عن بعد.

وكما تنبه إلى حدوث فيضانات في تركيا واغتيال شخصية دبلوماسية في أوروبا، وتشير أيضًا إلى تفشي الأمراض بين قطعان المواشي والدواجن، مما سيؤدي إلى أزمات غذائية وكوارث تؤثر على الناس، وتوصي بتخزين مواد ضرورية مثل المياه والغذاء والأدوية استعدادًا للأحداث المتوقعة في عامي 2024 و2025.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن وقوع حوادث طبيعية مثل الهزات الأرضية والسيول والجفاف، وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

كما حذرت ليلى أن هناك فيضانات قادمة في تركيا ستؤدي إلى كوارث وذلك سيتسبب في حالة من الرعب بين السكان، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد.