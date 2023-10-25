شابة مصرية حسناء تفضح مدير شركة على الهواء دون خجل وتتحدث بجرأة عما فعله بها مقابل الوظيفة

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت فتاة تدعى سلمى تفاصيل تعدي تحرش موظف HR بأحد المستشفيات بحي أكتوبر عليها خلال المقابلة الشخصية الإنترفيو الخاصة بها أثناء تقدمها للعمل بالمستشفى.

الفتاة تروي التفاصيل

وقالت سلمى إنها تقدمت لعمل إنترفيو مقابلة شخصية هي وشقيقتها بأحد المستشفيات بحي أكتوبر في شهر يوليو الماضي موضحة أنها خلال الإنترفيو أخبرها موظفو ال HR بالمستشفى أن مسئول التوظيف في فترة إجازة وسيتم تحديد موعد آخر للمقابلة الشخصية

قائلة روحت الإنترفيو أنا وأختي في شهر 7 اللي فات وقابلنا 3 موظفين HR وكان المتهم منهم وقالولنا هيتحدد معاد تاني للإنترفيو.

وأشارت سلمى إلى أنه تم تحديد موعد المقابلة الشخصية الثانية لها يوم الثلاثاء الماضي هي وشقيقتها مشيرة إلى أنها عندما ذهبت لإجراء الإنترفيو الثاني هي وشقيقتها طلب منها موظف ال HR بالمستشفى أن تملأ أستمارة بيانات خاصة بها هي وشقيقتها

قائلة روحت أنا وأختى نعمل الإنترفيو وادونا استمارات نملاها وإحنا بنملا الاستمارات جه الموظف قالنا واحدة فيكم تيجي بسرعة.

وأكدت سلمى أنها عندما أخبرت الموظف أنها لم تنته من ملء استمارة البيانات طلب منها أن تتركها وتأتي معه إلى العيادة بالمستشفى لافتة إلى أن العيادة كانت عبارة عن غرفة صغيرة الحجم ويوجد بها مقعدان فقط من دون طاولة وجهاز كمبيوتر شخصي

قائلة قال لي هعمل اختبار في الكمبيوتر وطلب مني أطلعله كلمة word من اللاب وبعدها لقيته بېلمس مكان حساس في چسمي ولما قولتله أنت بتتحرش بيا قالي أنتي مچنونة واتهمني بالچنون وبعدها جالي اڼھيار عصبي.