انت الأن تتابع خبر كشفت عن رئيس مصر القادم.. العرافة الداهية ليلى عبد اللطيف تثير استغراب الشعب المصري بتوقع صادم وغير متوقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الفلكية العبقرية ليلى عبد اللطيف استغراب الشعب المصري وكشفت عن هوية رئيس مصر القادم، الأمر الذي صدم الجمهورليلى عبد اللطيف كشفت عن توقعاتها للعام الجديد 2024، وعن الأحداث التي تتوقع حدوثها بعد انتهاء العام الحالي 2023

وقالت ليلى عبد اللطيف على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، إن الشهور المتبقية من عام 2023 ستكون مقلقة على بعض دول العالم وتحديدا على لبنان.

وتنبأت باغتيال شخصية أوروبية بارزة مايشكل الكثير من البلبلة والاستنكار والاستفهام، خاصة وأن الشخصية المستهدفة شخصية دبلوماسية وليست عسكرية.

أما توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر فتنبئت بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية ثالثة، كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصاد

وتوقعت انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

وعالمياً توقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف وقوع كوارث طبيعية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وإعلان لحالة الطوارئ في هذه البلاد.