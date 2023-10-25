انت الأن تتابع خبر ماذا فعل المهاجم الفرنسي ليتعرض لهذا الهجوم العنيف؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انفجر الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري غضبًا في وجه الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، موجهًا رسالة قاسية له ومحذرًا إياه من غضب مدرج النمور، بداعي "الخذلان".الفرنسي غاب عن مواجهة فريقه بالأمس أمام القوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بقرار من مدربه البرتغالي نونو سانتو، بهدف إراحته، لكن يبدو أن البكيري لديه نبأ عن ما وراء الكواليس وكأن استبعاده ليس للراحة، إنما لمشكلة ما.

الإعلامي الاتحادي قارن بين عطاء الفرنسي ومواطنه نجولو كانتي؛ لاعب وسط النمور، مشيدًا بالأخير وموجه اللوم للأول، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "عفوًا الاتحاد ليس حديقة بيتك، بنزيما اسم عالمي أكثر شهرة وشعبية مقارنة باسم وشهرة وشعبية لاعب عالمي مثل كانتي، إذًا اتفقنا في هذه المقارنة المتوقعة الفوارق، لكن ما كان غير متوقع .. أن يكون الفتى الفرنسي أكثر تأثيرًا وجهدًا في مسيرة الفريق من أول دقيقة شارك بها، في المقابل يسجل ابن جلدته البنز خذلان في عدد المشاركات والأداء والتهديف.مع احترامي لاسمه وتاريخه الكروي، الاتحاديون لا يرون أحدًا أكبر من ناديهم أياً كان. والمفترض من المهاجم العالمي أن يكون عالميًا في خدمة الفريق الذي استقطبه ودفع ثمنًا عاليًا وغاليًا للاستفادة من خدماته . وليس من العدل التعامل مع الفريق في تدريباتك المتقطعة معه . وضعف الأثر لك في مواجهاته الرسمية بين غياب أو مشاركة وكأن الاتحاد الحديقة الخلفية لمنزلك . جئت لتقضي فيه وقت فراغك!!".

وأضاف البكيري: "إذا كان هناك من صمت وأفرط في دلالك ومنحك مميزات عن غيرك، فيبدوا أنك بعد لم تجرب غضب أكبر وأكبر وأضخم مدرج سعودي، هذا الاتحاد فوووق حتى لو كنت بنزيما".يذكر أن الفرنسي شارك في ثماني مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع اثنين آخرين.