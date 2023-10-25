انت الان تتابع خبر شاهد بالفيديو.. جندي في القوات الجوية شك في زوجته الحسناء فوضع كاميرات مراقبة في المنزل وعندما شاهد سقط على الأرض فوراً من قوة الصدمة.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمكن جندي أمريكي من اكتشاف الخطر المحيط به قبل أن يقع بالفخ، حيث كانت تخطط زوجته لقتله والإنتقام منه، لكنه عندما شك في ذلك وبحكم عمله في القوات الجوية فقد كان الحدس والحس الأمني مرتفع لديه، فشك في زوجته ووضع كاميرا مراقبة، وعندما شاهد تسجيلات الكاميرا اكتشف المفاجأة والمخطط الخطير الذي كان يحاك ضده.ووفقاً لصحيفة “الديلي ميل” الأمريكية، فقد شك الزوج في طعم القهوة التي تقدمها له زوجته، فشك في أنها تريد قتله والإستحواذ على أموال التأمين على حياته فقام بتثبيت كاميرات في أماكن مختلفة من منزله

وعندما شاهد الزوج تسجيلات الكاميرات تأكد أن شكوكه كان في محله، وفي أحد المقاطع التي صورتها كاميرا المراقبة، ظهرت الزوجة وهي تقوم بوضع مادة BLEACH في القهوة بهدف تسميم زوجها

وبدت الزوجة بالفيديو المتداول وهي تصب سائلًا مشبوهًا في ماكينة صنع القهوة وقد تم توثيق ارتكاب تلك الجريمة عبر كاميرات مراقبة تعمد الزوج وضعها لاكتشاف سر طعم القهوة المثير للريبة.

كما التقطت إحدى الكاميرات ميلودي في غرفة الغسيل، وهي تصب مادة التبييض من زجاجة كبيرة في حاوية صغيرة وفق ما نشره حساب Good Morning America على منصة إكس.

ووفق صحيفة “الديلي ميل” الأمريكية ألقي القبض على ميلودي فيليكانو جونسون في أغسطس/آب الماضي، ووجهت إليها تهمة محاولة قتل زوجها روبي جونسون عن طريق وضع مادة مبيضة في القهوة التي كانت تعلم أن زوجها

سيستخدمها.وذكرت الديلي ميل أن ميلودي فيليكانو كانت قد تقدمت بطلب الطلاق من زوجها “روبي جونسون” لكنهما ظلا يعيشان معاً إلى أن تنفذ مخططها في الخلاص منه والحصول على بوليصة التأمين على حياته.

رائحة المبيض كريهة

وقام روبي جونسون أيضًا بتصوير نفسه وهو يختبر الماء داخل ماكينة القهوة باستخدام مجموعة أدوات اختبار المواد الكيميائية في حمام السباحة.

وتم عرض النتائج على الكاميرا، ليتبين وجود مستوى عالٍ للغاية من الكلور في الماء، وقال إن “رائحة المبيض كريهة”

ووفقاً للتقرير، فقد استمر في التظاهر بشرب القهوة، لكنه لم يقدم تقريراً للشرطة حتى عودته إلى قاعدة ديفيس مونثان الجوية في الولايات المتحدة في يوليو/تموز.

القهوة ومادة التبييض

وبعد جمع كل اللقطات، عاد جونسون إلى الشرطة وأظهر لهم أدلته لتقوم بالقبض على ميلودي في المنزل، وذكرت مذكرة تفتيش أن رائحة وعاء القهوة تشبه رائحة مادة التبييض.وتم احتجاز “ميلودي” بحكم القاضي تحسباً لهروبها إلى الفيلبين لأنها اشترت مؤخرًا منزلاً هناك، ولم تقدم الزوجة أي التماس، ومن المقرر أن تعود إلى المحكمة في 6 نوفمبر

وأضافت الصحيفة أن هيئة محلفين كبرى وجهت لائحة اتهام ضدها بتهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة ارتكاب اعتداء مشدد وتسميم الطعام أو الشراب.