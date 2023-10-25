انت الان تتابع خبر الحلقة الأكثر جرأة لأجمل فتاة أردنية حضرت إلى برنامج “المسامح كريم” وخطفت جورج قرداحي بجمالها وقوامها القاتل وجعلته غير قادر على النطق!! وقناة الـ MBC تتدخل لانقاذ الموقف! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عرض برنامج المسامح كريم الذي يبث على قناة MBC قصة مؤلمة لأسرة أردنية تشتت بسبب إدمان الأب على المخدرات وإهماله لزوجته وأولاده. تعكس قصة هذه الأسرة الألم الذي يعانيه الكثيرون في المجتمعات العربية، وقد أثرت بشكل كبير على المذيع الشهير جورج قرداحي.

بعد مضي ثلاث سنوات من الفراق، قرر الزوج الابتعاد عن المخدرات واللجوء إلى برنامج المسامح كريم الذي يقدمه جورج قرداحي، بهدف استعادة زوجته وإعادة تجميع أفراد أسرته المشتتة.

تدخل البرنامج الذي يعرض على قناة MBC وتمكن من إعادة الزوجين معًا، حيث نجح المذيع في إقناع الزوجة نجلاء بمسامحة زوجها الذي اعترف بكل أخطائه وتعهد بعدم تكرارها.