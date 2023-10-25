انت الان تتابع خبر الحلقة التى هزت العالم الاسلامي.. لأفجر رجل يعلن بأنه متزوج من دمية ويمارس معها هذا الفعل القذر بشغف كل ليلة.. ومالك مكتبي ينصعق من وقاحة وجرأة هذا الضيف ويطالب بخروجه من الاستوديو.. (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ن نوعها في الوطن العربي. وفي كل حلقة من البرنامج، يقوم مكتبي بدعوة ضيوف يتناولون قضايا جديدة من دول مختلفة في الشرق الأوسط. ويهتم الجمهور بمتابعة أخبار هؤلاء الأشخاص الغريبين وما يحدث لهم.

وفي إحدى الحلقات، قام مكتبي بدعوة ضيفٍ من الجنسية اللبنانية يستعبد زوجته ويرفض لها أن تمتلك هاتفًا، ويعتبرها جارية في المنزل. ويبرر ذلك بأنه يجب أن تهتم زوجته به ولا تهتم بالهاتف. ويقول إن أغلب حالات الطلاق في لبنان تحدث بسبب الهاتف، ولذلك فهو لا يعطي زوجته هاتفًا بأي حال من الأحوال. وقد قام الإعلامي بفعل مثير للجدل على الهواء بإحضار دمية وتشبيهها بزوجة الضيف، لأنه يروج لفكرة أنها مجرد دمية في المنزل، لا تلبي إلا الطلبات دون أي رأي. وتتلقى الضربات والإهانات في المنزل دون أي رد فعل. ونصحه بأن يتزوج دمية، لماذا يعذب كائنًا بشريًا يحتاج للتعايش بهذا الشكل