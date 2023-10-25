انت الان تتابع خبر شابة سعودية متزوجة من رجل مسن وضعت الفازلين على هذا الجزء من جسدها وتغير حياتها بغرفة نومها وجعل زوجها لا يشبع منها ولا يرد ان يفارق غرفة النوم اليوم كلة.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الفازلين هو منتج طبيعي مفيد للبشرة وله العديد من الفوائد العلاجية والتجميلية. يعرف الفازلين بأسمائه التجارية، وهو منتج مبتكر مصنوع من جيلي النفط أو جل البتروليوم. يتكون الفازلين بشكل أساسي من هيدروكربونات البترول التي تستخدم أيضًا في صناعة الوقود ومزيلات العرق ومستحضرات التجميل الأخرى.

يعتبر الفازلين من المواد الطبيعية الأساسية التي يحرص النساء على استخدامها لحماية البشرة من العوامل الخارجية. تم اكتشاف الفازلين في عام 1859 عندما سافر الكيميائي روبرت تشييزيبرو من بروكلين إلى بنسلفانيا لمشاهدة حقول النفط المكتشفة حديثًا. خلال تواجده هناك، سمع تشييزيبرو عمال النفط يشتكون من وجود شمع شبيه بترسب البارافين يسمى "شمع القضبان". كانوا يضطرون إلى إزالته من قضبان المضخات الفولاذية. ولكنهم اكتشفوا أن هذه المادة المزعجة تعمل كمرهم مسكن ومعالج للحروق والجروح. استفز هذا الاكتشاف اهتمام تشييزيبرو، وجمع عينات من شمع القضبان وبدأ في دراستها..