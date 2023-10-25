انت الان تتابع خبر أكثروا من شرب السوائل قبل فوات الأوان .. عاجل لسلامتكم الارصاد الجوية تطلق تحذيرات عاجلة لجميع السكان بسبب ما سيحدث خلال الساعات القادمة!!والان مع التفاصيل





الرياض - روايدا بن عباس - اصدرت الارصاد الجوية تحذيرات عاجلة بسبب ما تتوقع حدوثه خلال الساعات القادمة ظاعية السكان الى الاكثار من شرب السوائل.

وتوقعت الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 – و46 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 33- 40 درجة.

وأضاف المركز، في نشرته الجوية، إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات شبوة، البيضاء، مرتفعات لحج والضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صعدة ومرتفعات سهل تهامة، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، المهرة، حضرموت والمهرة .

من المتوقع أن تهب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 ـ 40 عقدة ونشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10-25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ودعا المركز المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ونصح بالإكثار من شرب السوائل.

وحذر من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الغربية والوسطى والسهول الساحلية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وحث المركز الصيادين ومرتادي البحر على أخذ الاحتياطات اللازم جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب