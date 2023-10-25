انت الان تتابع خبر القصر الملكي الأردني يعلن الخطوبة للأمير هاشم بن عبد الله ... وخطيبته تتفوق على الأميرة رجوى ال سيف بحسنها وجمالها بمليون مرة.. سبحان الذي خلقها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد زواج الأميرة إيمان والأمير الحسين على التوالي خلال الأشهر الأخيرة، قررت العائلة المالكة في الأردن أخذ قسط من الراحة والاستجمام بعيدًا عن الضغوطات والمسؤوليات الملكية.

وقد قضت الملكة رانيا العبدالله بعض الوقت السعيد رفقة الملك عبدالله، والأمير هاشم، والأميرة سلمى في إجازة عائلية بسيطة.قامت الملكة رانيا بمشاركة مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" لتوثيق هذه اللحظات السعيدة مع أفراد عائلتها.

وظهرت الملكة رانيا في الصور بفستان أسود طويل، وكانت من أبرز الصور التي شاركتها صورة للأمير هاشم وهو يحتضن شقيقته الأميرة سلمى.

وتبدو في الصورة واضحة كمية المحبة والعاطفة المتبادلة بينهما.لكن الصور لم تقتصر على إظهار العلاقة العائلية القوية بين أفراد العائلة المالكة، بل أثارت أيضًا الكثير من الاهتمام والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي

فقد تلقت الملكة رانيا العديد من طلبات الزواج من الأمير هاشم، وتداول المعجبون صورهما وعبّروا عن رغبتهم في رؤيتهما معًا في المستقبل.

بعد زواج الأميرة إيمان والأمير الحسين على التوالي خلال الأشهر الأخيرة، قررت العائلة المالكة في الأردن أخذ قسط من الراحة والاستجمام بعيدًا عن الضغوطات والمسؤوليات الملكيةبعد زواج الأميرة إيمان والأمير الحسين على التوالي خلال الأشهر الأخيرة، قررت العائلة المالكة في الأردن أخذ قسط من الراحة والاستجمام بعيدًا عن الضغوطات والمسؤوليات الملكية

لا يخفى على أحد أن الأمير هاشم يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، ويتميز بجاذبية خاصة وإطلالات شبابية جميلة.ولذا فقد توالت المغازلات وطلبات الزواج منه عبر حسابات الملكة رانيا على "إنستغرام".

حتى وصلت الدعوات لمشاركته بشكل مستمر في حياة الناس أو حتى طلب يده من والدته بطريقة مباشرة.

في سياق طريف، عبرت بعض النساء عن تعليقاتهن على صور الأمير هاشم بطريقة مرحة ومختلفة.