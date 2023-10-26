انت الان تتابع خبر بعد الإعلان عن جزء ثاني من "عائلة الحاج متولي" في الموسم الرمضاني القادم.. لن تتخيلوا من هم الابطال المشاركون فيه؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن أعلن صناع مسلسل "عائلة الحاج متولي"، عن تقديم جزء ثاني للعمل يحمل إسم "أولاد الحاج متولي"، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عام على عرضه، وفوجئ الجميع بأن الفنانتين وفاء عامر ونيرمين الفقي هم ابطال هذا الجزء، والذي من المقرر عرضه رمضان المقبل لعام 2024.

وتدور أحداث المسلسل بعد وفاة الحاج متولي الذي ترك أموالاً وأملاكاً ويحاول أولاده الحفاظ عليها بشكل يؤدي الى حدوث مشاكل بينهم.

مسلسل "أولاد الحاج متولي" مكوّن من 30 حلقة، وهو بطولة: إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع المقبلة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

يُذكر أن مسلسل "عائلة الحاج متولي" عُرض منذ 20 عاماً، وتدور أحداثه حول شخصية الحاج متولي سعيد، وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، ويعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيراً، وبعد وفاة التاجر يتزوج من أرملته وينجب منها، لتتوفى هي ويدير هو الثروة، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى، وتصل خلال الأحداث إلى أربع زيجات.

وشارك في بطولة "عائلة الحاج متولي" عدد كبير من النجوم، بينهم: مصطفى شعبان وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف وفاروق فلوكس ومونيا.

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة وفاء عامر عرض فيلم "أبو نسب" في دور السينما، في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهو بطولة: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، هالة فاخر...، وعدد كبير من ضيوف الشرف بينهم ماجد المصري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.