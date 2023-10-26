انت الان تتابع خبر اتفرج الحلقة الاكثر فجوراً ووقاحة من برنامج أحمر بالخط العريض هذه المرأة الجريئة تكشف بدون خجل أسرار غرفة نومها للجميع دون ذرة حياء... والمذيع ينصدم ويفقد النطق من جرائتها؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو لإحدى حلقات برنامج "أحمر بالخط العريض" الشهير، الذي يقدمه الإعلامي المثير للجدل مالك مكتبي على قناة إل بي سي اللبنانية، بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي. حيث حصد الفيديو مئات الآلاف من التعليقات والمشاهدات

في الفيديو، يظهر سيدتان، إحداهما لبنانية والأخرى مغربية، وهما تتحدثان عن وجهة نظرهما الخاصة لعلاقتهما مع أزواجهما.

تحدثت السيدة اللبنانية، جلنار، عن علاقتها المفتوحة مع زوجها، حيث يمنحها حرية كبيرة. وأكدت جلنار أنها تؤمن بحقوق المرأة وترفض العلاقات الزوجية التي تجعل المرأة تكون خاضعة لزوجها بشكل كلي. بينما عارضت الضيفة الأخرى في البرنامج وجهة نظر جلنار، حيث أعربت عن رفضها لهذه الأفكار بشكل عام، لأنها تؤدي إلى تفكك العائلة والمجتمع.

وأشارت الضيفة الأخرى بالقول "على العكس من ذلك، زوجي يؤدبني كل ليلة قبل ممارسة العلاقة الجنسية، وأشعر بالفخر لأنه الرجل الذي يقدم الأمان والحنان لي ولكافة أفراد الأسرة."