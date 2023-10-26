انت الان تتابع خبر يريد ان يثبت روجولته الخارقة بهذا الفعل ولكن ماحدث لم يكن بالبال او بالحسبان.. عريس يصدم زوجته في ليلة الزفاف بعد أن رأت ضخامة ما اخرجه أمامها فقدت وعيها.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في ليلة الزفاف، يتطلع العريس وعروسه دائمًا إلى إضفاء لمسة خاصة تميزهما عن الآخرين، ولكن قد يحالف البعض الحظ السيء ويختارون بعض الأمور التي قد تتسبب في كارثة في أهم ليلة في حياتهم.

كان العريس السعودي من بين تلك الأشخاص الذين لم يكن لديهم الحظ، حيث قرر أن يتخذ خطوة جريئة في ليلة زفافه ويجلب معه أفعى بهدف التقاط صور مميزة مع عروسته. ولكن الأمور تطورت بشكل سيء للغاية. وفقًا للتقارير الإخبارية، فقد فقدت العروس وعيها خلال حفل الزفاف، وذلك بعد أن قام العريس بمفاجأة غريبة خلال الحفل

ووفقًا لبعض وسائل الإعلام، فقد قام العريس بفتح صندوق هدايا كبير وسحب أفعى كبيرة منه بهدف التقاط صورة تذكارية للعروسين مع الأفعى. ولكن الأمر لم يكن كما توقعه العريس، حيث فقدت العروس وعيها على الفور وسط الفوضى والصراخ.

قد تكون هذه الفكرة مبتكرة ومثيرة، ولكن يجب على الأزواج أن يأخذوا في الاعتبار أنها يمكن أن تسبب حالة من الذعر والخوف لدى الآخرين. ففي ليلة الزفاف، يجب على العريس والعروس أن يتفقا على أفكار تجعلها ليلة مميزة بطرق إبداعية وآمنة وتجنب الأفكار الجريئة التي قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة