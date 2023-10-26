“سر خطير ما حدش هيقولك عليه”.. العشبه المعجزه اللي هترجعك شباب لو عديت 70 سنه نتائج مبهرة مش هتصدقه

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الرياض - احمد نادر - تبحث الكثير من النساء عن الطرق التي تساعد على التخلص من التجاعيد حيث أن التجاعيد تسبب لها الكثير من الانزعاج الكثير وتوحي بمدى تقدم العمر، حيث نجد بأن هناك سيدات فوق سن ال60 يشعرون بالانزعاج من تلك التجاعيد والخطوط التي ترهق بشرتهم لذلك أخذ العديد منهم يبحثون عن طرق وصفات طبيعية تساعد على الإرجاع مثل الشباب والحصول على بشرة مشدودة لذلك استطعنا أن نجد وصفة فعالة بواسطة بذور الكتان فتعد بذور الكتان من أفضل البذور الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في تنعيم البشرة والتخلص من التجاعيد والتي تعطي المرونة والحيوية وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة ومن خلال هذا المقال.

وصفة بذور الكتان

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

معلقة كبيرة من بذور الكتان.

2 ورق لورا.

معلقة زيت زيتون.

معلقة جيل صبار.

كوب ماء.

كبسولة فيتامين E.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الآتي.

نحضر وعاء ونضع به أوراق الغار وبذور الكتان والماء ونرفعها على النار.

ثم عند تمام الغلبان نقوم بتهدئة النار حتى نلاحظ استخلاص مادة بذور الكتان التي تكون مثل جيلي لونها أبيض.

ثم بعد ذلك نقوم برفع الخليط من على النار.

ثم نقوم بتصفية الخليط بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع باقي المكونات من جيل الصبار والفيتامين E وزيت الزيتون عليهم.

ثم نعمل على تقليب جميع المكونات جيدا حتى تختلط سويا.ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه وتنشيفه.

ثم نقوم بوضع الوصفة عليه ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسلها بالماء وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد و الخطوط الدقيقة من أول استخدام للوصفة.

فوائد بذور الكتان

عندما نقوم باستخدام بذور الكتان نحصل على الكثير من الفوائد وهي.

تساعد على التخلص من التجاعيد.

تقوم بشد البشرة.

تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين.

تساعد على نضارة البشرة وإشراقها.

تعطي الترطيب و المرونة للبشرة