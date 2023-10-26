انت الان تتابع خبر “فكرة بمليون جنيه ” ارمي سلك المواعين في المياة المغلية ومش هتصدقي النتيجه الجبارة فكرة منزلية لكل ست بيت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - يبحث العديد من ربات المنازل عن الطرق التي تساعد على التخلص من الأوساخ المتواجدة على أسطح و البوتاجاز والحنفيات والحوض لذلك استطعنا أن نجد وصفة فعالة بواسطة سلك المواعين عندما نقوم بوضعه في المياه المغلية فسوف يساعد في جميع تنظيف الاوساخ والبقع والدهون وتنظيف الشفاط وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال ذلك المقال.

مكونات وصفة سلك المواعين

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

قطعة من سلك المواعين.

لتر من الماء.

معلقة من النشا.

معلقة من البيكنج بودر.

سائل التنظيف.

1/2 كوب ملح ليمون.

غطاء من الديتول.

طريقة تحضير الوصفة:

تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ثم نقوم برفعها على النار ونتركها حتى يغلي.

ثم بعد ذلك نقوم بأخذ السلك من الماء المغلي بواسطة ماسك ثم نقوم بغسل به البوتاجاز والأسطح و السيراميك والفواصل والحوض والحنفيات.

ثم بعد ذلك نغمسه في الخليط الذي به الماء المغلي مرة أخرى ثم نقوم باستكمال عملية التنظيف.

ثم بعد ذلك نحضر فوطة جافة ونقوم بتنظيف جميع الأسطح ومسحها بشكل جيد وسوف نلاحظ مدى التخلص من جميع الأوساخ والبقع الموجودة عليه.

فوائد استخدام غمس سلك المواعين في المياه المغلية

عندما نستخدم تلك الوصفة نحصل على الكثير من الفوائد وهي:

تساعد على تنظيف الأسطح خلال ثواني معدودة.

توفر لنا الكثير من شراء المنظفات غالية الثمن.

تعمل على

التخلص من جميع البقع المتراكمة للكثير من السنين.

الوصفة الثانية لسلك المواعين في الخل المغلي

يمكن أن نقوم بتحضير وصفة ثانيه لسلك المواعين وسوف نوضحها لكم من خلال الآتي.

المكونات:

قطعة من سلك المواعين.

سائل تنظيف.

كوب من عصير الليمون.

كوب من الخل.

طريقة تحضير الوصفة:

تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونرفعها على النار.

نترك الخليط حتى تمام الغليان.

ثم نأخذ سلك المواعين من السائل المغلي ثم نقوم بغسل به جميع الدهون والبقع وعيون البوتاجاز وسوف نلاحظ مدى تخليص العيون من السواد والدهون المتراكمة عليه.

ثم نقوم بشطفها بالماء وسوف نلاحظ مدى نظافتها من أول استخدام للوصفة.