انت الان تتابع خبر ” فكرة اغلي من الذهب”..حطي السمك في الخلاط وهتنبهري من النتيجه مش هتبطلي تعمليها لاولادك ندمت اني معرفتهاش والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - يبحث العديد من النساء عن الطرق التي تؤدي إلى عمل السمك بطريقة سهلة ولذيذة بدلا من طرق المعتادة في عمل سمكة وهي قلي السمك بها في الزيت، لذلك نجد الكثير من ربات المنازل أخذوا يبحثون على الطرق الجديدة التي تساعد على قلي السمك فاستطعنا أن نجد السمك في الخلاط حيث مما أدى إلى تعجب الكثير من ربات المنازل من سماع تلك الوصفة وسوف نوضح لكم طريقة قلي السمك في الخلاط من خلال هذا المقال

مكونات وصفة قلي السمك في الخلاط

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا سوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

1/2 كيلو من السمك المخلي من الشوك. معلقة من الشطة.

معلقة من البابريكا.

معلقة من الكمون.

معلقة من الملح.

حبة طماطم مقطعة.

حبة فلفل أخضر مقطعة.

حبة فلفل أحمر مقطعة.

حزمة من البقدونس والكزبرة مفرومة.

معلقة كبيرة من الثوم المفروم.

بقسماط.

بيض.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يأتي.

نحضر وعاء ونضع به السمك وجميع الخضروات من الطماطم والفلفل الاخضر والاحمر والأصفر و حزمة البقدونس.

ثم نقوم بوضع جميع التوابل والثوم.

ثم نقوم بخفقهم في الخلاط حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نصنع منها كرات ونضعها في البقسماط ثم نضعها في البيض ثم نضعها في البقسماط مرة أخرى.

ثم نقوم بقليها في الزيت.

ثم نخرجه على مناديل ورقية وسوف نلاحظ أن تلك الطريقة تعطينا وصفة شهية لعمل السمك وبدون امتصاص أي زيوت.

وصفة قلي السمك بدون زيت

تعددت الوصفات الخاصة بقلي السمك وسوف نوضح لكم طريقة قليه بدون زيت من خلال النقاط التالية.

نحضر كيلو من السمك البلطي.

ثم نقوم بتنظيفه.

ثم نقوم بتتبيله بالتوابل التي لدينا من الملح والفلفل والبهارات والثوم.

ثم نقوم بوضعه في الدقيق والنشا ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في صينية بها ورق زبدة.

ثم نقوم بوضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نتركه حتى يحمر لونه وسوف نحصل على أشهى سمك بدون أي زيت إلى جانب إنه يتميز بمدى احمراره و قرمشة.