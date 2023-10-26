انت الان تتابع خبر “الله يبشرك بالخير”.. 5 تنبؤات غير متوقعة للعرافة العبقرية ليلى عبد اللطيف للشعب المصري 2024 والأولى تبكي الجميع من الفرحة.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجرت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف مفاجأة سعيدة للشعب المصري خصوصاً والشعب العربي عموما، حيث كشفت عن توقعات هادئة في الفترة المقبلة.

ليلى عبد اللطيف أكدت أن الفترة القادمة ستكون مختلفة عن الماضي وسيبدأ الاعمار وتحسين الدخل والنهضة ستكون سريعة.

توقعات ليلى عبد اللطيف هذه المرة جاءت عكس التوقعات، حيث تنبأت بأيام هادئة وتطورات اقتصادية وتكنولوجية في عدة مدن عربية، منها السعودية وسوريا وخصوصا مصر.

وقالت “عبد اللطيف” أن السعودية ستشهد انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي، وازدهار وانتعاش غير مسبوق في الأسواق.

واضافت أنه سيكون هناك تطورات تكنولوجية وطبية كبيرة في السعودية على دور الملك محمد بن سلمان آل سعود، كما توقعت زيارة الرئيس التركي أردوغان للملكة العربية السعودية، وتحسن العلاقات بين البلدين.اما بالنسبة لسوريا، توقعت انها ستشهد انفراجات كبيرة فيما يخص المستوى المعيشي (المياه والكهرباء والغذاء والوقود)، والمنظمات الدولية الإنسانية تساعد سوريا في توفير الغذاء والوقود.

واضافت انه سيكون هناك تطورات حدودية سورية مع الدول المجاورة، والليرة السورية ستتعافى من هبوطها الكبيرة وتستعيد قوتها.

واردفت متوقعة عودة العلاقات السورية التركية، ذلك بعد مفاوضات بين روسيا، وإيران، والولايات المتحدة، ومصر لحل الأزمة السورية وستلعب مصر دور الوسيط خلال ذلك.

وختمت توقعاتها للجمهورية المصرية، مؤكد حدوث تطورات إقليمية كبيرة وإقامة مشاريع مختصة بالطاقة المتجددة، كما سيكون هناك إقامة للمشاريع المحفزة والداعمة للشباب خلال عام 2023 و 2024م.

وظهور اختراع طبي لم يسبق ظهوره من قبل، ويثير ذلك اهتمام الإعلام الدولي والعربي لتغطية هذا الحدث.