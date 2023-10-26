انت الان تتابع خبر حدث قاسي يخيف المواطنين في السعودية.. العبقرية ليلى عبد اللطيف تثير الرعب وتكشف ماسيحدث في 5 دول عربية.. "خذوا حذركم"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رغم تحقق الكثير من توقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف على مختلف الأصعدة، لكنها تبقى مجرد توقعات يمكن أن تصيب الحقيقة وقد لا تصيب.

وتثير توقعات ليلى عبد اللطيف فضول الجمهور الذي بات ينتظر توقعاتها الجديدة على أحر من الجمر.وكشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف على قناة lbc اللبنانية، عن توقعاتها الجديدة والتي طالت خمس دول عربية.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن السعودية

قالت ليلى عبد اللطيف أن الكثير من الأحداث تتوارد بين الدول العربية، فقد تنبأت بـ انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي. كما وصفته بالعام المليء بالازدهار والانتعاش غير المسبوق للسعودية. وقالت ليلى عبداللطيف أن السعودية تشهد أحداث كارثية كالزلازل، وانتشار الوباء الذي سيودي بعدد من المواطنين؛ لكن السعودية ستتغلب عليها وسيكون هناك الكثير من المفاجآت.

توقعات ليلي عبد اللطيف سوريا قالت ليلى عبد اللطيف عن سوريا بأنها ستشهد انفراجًا فيما يخص أزمات المياه، والكهرباء، والغذاء وستشهد العقارات ارتفاعا كبيرًا.

وتوقعتت عودة العلاقات السورية التركية والمنظمات الدولية تساعد سوريا والقمح والنفط يخففون الأزمة ومفاوضات بين روسيا، وإيران، والولايات المتحدة، ومصر لحل الأزمة السورية وستلعب مصر دور الوسيط.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن لبنان

توقعت عبد اللطيف العديد من التوقعات التي أشارت بها إلى عدة شخصيات سياسية لبنانية، مثل: نبيه بري، ونجيب ميقاتي، وسمير جعجع، وجبران باسيل وغيرهم.وتحدثت إلى أنهم سيلعبون أدوارًا جديدة في الفترة المقبلة سياسيًا وإقليميًا.

وقالت إن جعجع سيجري لقاءات مع معظم المعارضين و يشغل الإعلام لفترة وهناك تقارب واتفاق مع حزب الله.

كما تحدثت عن سعد الحريري قائلةً إنه في جولة عربية من العاصمة السعودية الرياض. وأضافت أنها تتوقع لقاء بين ميقاتي وبري ولقاء مع خصم سياسي سيكون مفاجأة للجميع.

أما عن مطار رفيق الحريري فسيشهد فوضى وتنجح جهود رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في حل تلك الفوضى والوصول إلى حلول بالإضافة إلى عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء عدة استثمارات.توقعات ليلى عبد اللطيف عن المغرب

قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها أن المغرب سيشهد إبرام العديد من الاتفاقيات في العام الجديد. كما أشارت إلى تحسين الحياة المعيشية وتوفير فرص عمل للكثير من الأفراد كما قالت

وتوقعت انتعاش السياحة بشكل كبير في المغرب والعمل على إنهاء كل المشاكل الخاصة بالمغرب وارتفاع أسعار النفط في البلاد,

توقعات ليلى عبد اللطيف عن الإمارات

تظهر الإمارات العربية برؤية ليلى عبد اللطيف بمظهر الأمراء، وكأنها ليست في هذا الكوكب على حد قولها.وقالت إنه سيتم إصدار قرار بتكليف رئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد، للقيام بمهمة عربية حساسة وعاجلة تبدأ في العراق وتمر في سوريا، وتنتهي في ليبيا مشيرةً إلى أن هذه المهمة ستكون ناجحة.

وتوقعت أن تصبح إحدى المدن الإماراتية الصغيرة حديث العالم والإعلام بسبب السياحة الكبيرة التي ستحدث فيها.