انت الان تتابع خبر مع فتيات قاصرات.. زوج مصري لايخاف الله يمارس الحرام أمام زوجته كل يوم، وذات مرة فاض بها الكيل وهجمت عليه وأحرمته من أهم شي في جسده! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت محكمة الأسرة بزنانيرى قصة زوجة أربعينية تزوجت لفترة 18عاما وأنجبت 4 أطفال، إلا أن زواجها انتهى بإحدى القصص المؤثرة، حيث وقفت أمام القاضى تطلب الخلع من زوجها بسبب خيانته لها، واكتشافها وجود رسائل ومحادثات خادشه للحياء مع السيدات.

سردت أحلام قصتها مع زوجها مصطفى والتي استمر زواجهما قرابة 18 عاما بين علاقة حب تطورت إلى خطوبة ثم الزواج، وأنجبت منه 4 أ طفال أكبرهم 16 عاما، إلا أنها فوجئت أن زوجها يمارس علاقات من نوع خاص مع السيدات، واكتشف محادثات بين زوجها وفتيات قاصرات.

وأضافت «زوجي كان رجل طبيعي ولا يظهر عليه معالم قسوة أو معاملة غير طبيعية، إلا أنها في إحدى الأيام وأثناء تصفحها هاتفه عثرت على محادثات بينه وبين فتيات قاصرات، يتحدث فيها عن علاقات غير شرعية معهم، وكانت المفاجأة أن الأمور متطورة لما بعد المحادثات وليست مجرد اتفاقات أو صورا أو مقاطع فيديو، حتى أنها شاهدت محادثة مع بنت الجيران التى تبلغ من العمر 18 عاما ».

وأخبرت زوجى على الفور بالمحادثات التي عثرت عليها، وكان رده غريب « انا مقصر معاكي فى حاجة.. انا حياتي مبسوط بيها كدا » لاسيما المشاجرات الدائمة بعد معرفتى بهذه العلاقات المشبوهة أمام مرأى ومسمع أبنائي فأصبح البيت مسرحا للمشاجرات والضرب الدائم والصراخ وأصبحت لا أطيق العيشة معه بعد ذلك.

فقررت أطلب الطلاق ولما رفض لجأت إلى محكمة الأسرة فى زنانيرى وتقدمت بدعوى خلع للتخلص منه.