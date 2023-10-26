خليكي ست لهلوبة ووفري فلوسك” طريقة زراعة الطماطم في المنزل بثمرة من التلاجة وخرني واملي بيتك بالخير

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الرياض - احمد نادر - زراعة الطماطم في البيت يعتبر من أكثر الأشياء المفيدة التي يمكن القيام بها حيث تحتاج إلى القليل من الجهد والرعاية، حيث يمكنك الاستمتاع بطعم الطماطم الطازجة من حديقتك الخاصة،حيث أن الطماطم هي واحدة من أكثر الخضروات المميزة والمنتشرة في العالم ويمكن زراعتها بسهولة في البيت.

طرق زراعة الطماطم في البيت

هناك طريقتان رئيسيتان لزراعة الطماطم في المنزل:

الطريقة الأولى: زراعة الطماطم من البذور

هذه الطريقة هي الأكثر انتشارا بين الناس ،حيث تسمح لك باختيار الصنف الذي تريده من الطماطم وتبدأ هذه الطريقة بشراء بذور الطماطم من المشتل أو عبر الإنترنت.

خطوات الزراعة:

في البداية يجب أن تقوم بملأ صناديق الزراعة بالتربة الجيدة.

ضع بذرة واحدة في كل حفرة. بعمق حوالي 1 سم.

رش التربة برفق بالماء.

ضع الصناديق في مكان دافئ ومشمس.

حافظ على التربة رطبة ولكن ليس منديًا.

ستظهر البراعم في غضون أسبوع إلى أسبوعين، بمجرد أن تظهر 4-6 أوراق يمكنك نقل الشتلات إلى مكانها الدائم.

الطريقة الثانية زراعة الطماطم من الشتلات

هذه الطريقة أسرع من الطريقة الأولى، حيث تبدأ بشراء الشتلات من المشتل أو عبر الإنترنت.

خطوات الزراعة:

حدد مكانًا مشمسًا في حديقتك أو على الشرفة.

احفر حفرة بعمق حوالي 30 سم.

أضف السماد إلى التربة.

انقل الشتلات إلى الحفرة مع الحفاظ على عمقها الأصلي.

قم بتغطية التربة حول الشتلات برفق.

حافظ على التربة رطبة.

ستزهر الطماطم في غضون شهر إلى شهرين وبمجرد أن تتحول الثمار إلى اللون الأحمر أو الأصفر يمكنك حصادها.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على أسهل طريقة يمكن من خلالها زراعة الطماطم داخل المنزل والحصول على محصود جيد نظيف بدلا من شراء الطماطم من الخارج ودفع العديد من الاموال وخاصه عقب ارتفاع الاسعار الذي يعيشه العالم كله حيث ان تلك الطريقه في زراعه الطماطم مجربه من قبل العديد من الاشخاص ولذلك فهي مضمونه للغايه لمن يرغب في زراعه الطماطم داخل المنزل.