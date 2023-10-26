انت الان تتابع خبر “اقضي عليهم في الحال” القضاء على الفئران نهائيا بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة هيهربوا ويختفوا تماماً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - دخول الفئران إلى المنزل يعد أمر من الأمور المقلقة والمزعجة للغاية لربات البيوت وأفراد الأسرة، ولذلك يجب التفكير بشكل جدي وسريع لحل تلك المشكلة بسرعة وتتبع أثر الفئران ومعرفة أماكن اختبائها للقضاء التام عليها ولذلك ستتعرفين على طرق الوقاية من دخول تلك النوعية من الآفات وكيف يمكن لك حماية منزلك من دخول الجرذان، والطريقة التي يمكن بها مكافحتها إذا دخلت المنزل بالفعل.

طرق القضاء على الفئران

يجب أن تقومي بمنع دخول أي قوارض إلى بيتك وذلك عن طريق طردها تماما بعد أن تتسلل وتجد طريقًا لها للدخول إلى البيت فعليك أولا أن تقومي بسد أي ثقوب أو شقوق في الجدران أو النوافذ أو في مداخل الأبواب، أو على أعتاب النوافذ والأبواب حيث تظهر آثار دخولها وآثار مخالبها وأصواتها لذلك يمكنك أن تتعرفي على الأماكن التي يمكن أن تختبئ فيها تلك النوعية من القوارض.

قومي بسد كل المنافذ تمامًا مما يحول دون وصولها إلى منزلك مرة أخرى.

قومي بتنظيف البيت وكل ركن فيه، ولا تتركي أي أشياء أو أغراض لا تحتاجين لها في منزلك فهذا سيوفر مكانا للمبيت والاختباء والتكاثر أيضا لتلك الآفات، فعليك التنظيف الجيد وتعقيم المكان والتخلص من أي قاذورات أو ملوثات موجودة في البيت.

اتركي كافة مساحات منزلك نظيفة ومعقمة وهذا سيحول دون ظهور الفئران، حيث يمكنك أيضا أن تقومي باستعمال بعض الأدوات والمكونات الطبيعية الموجودة في المنزل للقضاء بسرعة على الفئران.

استخدام الفخاخ لطرد الفئران

الفخ أو المصيدة تعتبر من أهم الحلول التقليدية السريعة التي يمكن أن تتخلصي بها من الفئران حيث يمكنك وضع بقايا الطعام لجذب هذه الآفات، وستساعدك على اصطياد الفئران الموجودة في البيت.

رش الخل في المنزل لطرد الفئران

الخل من المكونات التي ستحول دون انتشار الفئران في البيت فيمكنك أن تقومي برشه يوميا ويكون مركز بدون تخفيف، والاستمرار في رش الخل في كافة أماكن منزلك، والأماكن التي تتوقعين فيها تواجد تلك الآفات سيساعد في معرفة مكانها وطردها تماما من المنزل.

تساعد النظافة على منع دخول الفئران إلى المنزل، حيث أن الفئران تبحث عن الطعام والمأوى لذلك، يجب تنظيف المنزل بانتظام وإزالة أي بقايا طعام أو فضلات. كما يجب إصلاح أي تسربات في المياه أو الصرف الصحي، حيث أن هذه التسربات يمكن أن توفر مصدرًا للمياه للفئران.