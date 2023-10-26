انت الان تتابع خبر “أحلى من هريسة محمد حسنين“ طريقة سحرية لعمل الهريسة الإسكندراني بالطعم الأصلي وأحلى من المحلات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر -مدينة الإسكندرية معروفة بالهريسة الإسكندراني اللذيذة، فهي من الحلويات التي يحبها كل الأشخاص ويقبلون على شرائها من محل الحلواني، لكن من الممكن عملها في المنزل بنفس مذاق هريسة المحلات وهو ما سنوضحه لكم في مقالتنا اليوم.

مكونات الهريسة الإسكندراني

تتكون حلوى الهريسة الإسكندراني من مجموعة من المكونات وهي:

• كيلو من دقيق السميد.

• كيلو من السكر.

• كوب ونص من الحليب.

• كوب ونصف من السمن.

• كوب من جوز الهند.

• 4 ملاعق كبيرة من عسل الجلوكوز.

• 3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

• ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

• 1/4 ملعقة من الملح.

شربات الهريسة

• 3 أكواب ونصف من السكر الأبيض.

• 3 أكواب ونصف من الماء.

• ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

• 2 ملعقة من عسل الجلوكوز.

• ملعقة من الفانيليا.

حشو الهريسة

• ملعقة من عسل الجلوكوز.

• ملعقة صغيرة من السمنة أو الزبدة.

• مكسرات مختلفة.

طريقة عمل الهريسة

هناك مجموعة من الخطوات التي يتم اتباعها كي تحصل على هريسة شبيهة بهريسة المحلات وهي:

• اخلط السكر في وعاء ثم ضع كوب ونص من الحليب وأضف عليهم السمن.

• أضف كبيرة من عسل الجلوكوز ثم ملعقة الفانيليا واجمع هذه المكونات على النار وقلبهم جيداً حتى يذوب السمن والسكر والعسل، لكن ينبغي أن لا يصل الخليط لدرجة الغليان.

• جهز المكونات الجافة وهي دقيق السميد والدقيق الأبيض وأضف عليهم جوز الهند المبشور الملح وملعقة البيكنج بودر وقلب هذا الخليط جيداً.

• جهز الحشو من خلال إضافة مختلف المكسرات مثل الزبيب أو السوداني أو جوز الهند أو البندق.

• أضف الخليط السائل على الخليط الجاف وقلبهم جيداً حتى تحصل على قوام الهريسة.

• وزع الخليط بشكل متساوي في صينية وقم بوضعها في الفرن على درجة حرارة 170 درجة في الرف الثاني للفرن وينبغي مراعاة أن تكون النار من أسفل فقط.