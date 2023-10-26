سبب وفاة زوجة سمسم شهاب.. “بعد فقدانها للوزن بشكل كبير “

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الرياض - احمد نادر - سبب وفاة زوجة سمسم شهاب بعد معركة مع السرطان،توفت اليوم الراحلة زوجة الفنان سمسم شهاب، حيث أن الأيام الأخير من حياة زوجة الفنان سمسم شهاب مجرد أيام عادية. فقد كانت رحلة من الألم والأمل، حيث انغمس سمسم شهاب في دعاء دائم ورجاء متواصل لشفائها، وذلك منذ أن بدأ المرض يغزو حياتها. ورغم التنقل المستمر بين غرف العمليات ووحدات العناية المركزة، إلا أن مسار المرض أخذ منعطفه الأخير، مخلفًا وراءه زوجاً مكلومًا وطفلين فقدا أمهما بعد سنوات من الحب والتفاهم.

وفاة زوجة الفنان سمسم شهاب

جاء الإعلان المؤثر عبر الصفحة الرسمية للفنان سمسم شهاب على فيسبوك، معلنًا خبر وفاة زوجته بعد صراع مرير مع المرض. نشرت الصفحة رسالة تحمل في طياتها الحزن والإيمان بقضاء الله وقدره، داعيةً الجميع إلى الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

سبب وفاة زوجة سمسم شهاب

تحولت صفحة الفنان إلى محطة لتقديم التعازي والدعم، حيث توافد محبوه ومتابعوه لتقديم واجب العزاء، متسائلين عن تفاصيل رحيلها. بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، والذي كان قد أُعلن عنه في العام 2022، انتهى صراعها مع المرض الخبيث، لتفارق الحياة تاركةً خلفها ذكريات جمعتها بعائلتها.

حيث كانت الحالة الصحية لزوجة سمسم شهاب في تدهور مستمر خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى بقائها في العناية المركزة. ومع كل يوم يمر، كان الأمل يخفت أكثر فأكثر، حتى جاء اليوم الذي فارقت فيه الحياة، متأثرة بشدة المرض.

من هي زوجة سمسم شهاب؟

غالبًا ما كان شهاب يتحدث عن زوجته في مقابلاته التلفزيونية، مشيرًا إلى أن زواجهما كان بتوصية من والدته. معبرًا عن عمق الرابطة التي جمعتهما ومدى الاحترام والتفاهم الذي كان يسود علاقتهما. كانت زوجته بمثابة عمود فقري في حياته، تاركةً برحيلها فراغاً لا يمكن ملؤه.