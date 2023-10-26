“بمكون فقط واحد” تنظيف قاعدة الحمام من الصدأ والرواسب والجير بفكرة عبقرية متخطرش على بال الجن الازرق

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الرياض - احمد نادر - قاعدة الحمام هي واحدة من أكثر الأماكن ازدحام في المنزل، حيث يتم استخدامها بشكل متكرر على مدار اليوم لذلك فمن المهم الحفاظ على نظافتها لمنع انتشار الجراثيم والروائح الكريهة وهناك العديد من الطرق للحفاظ على نظافة قاعدة الحمام، ولكن هناك طريقة واحدة بسيطة ولكنها فعالة للغاية، وهي إضافة مكون بسيط إلى قاعدة الحمام.

تنظيف قاعدة الحمام من الصدأ

الخل هو عنصر طبيعي له العديد من الفوائد، بما في ذلك قدرته على قتل البكتيريا والفطريات. كما أنه يساعد على إزالة الترسبات الكلسية والروائح الكريهة ولإضافة الخل إلى قاعدة الحمام، فقومي بما يلي:

امليء دلواً بماء دافئ.

ثم بعد ذلك أضيفي كوب من الخل إلى الماء.

ثم بعد ذلك قومي بصب الخل والماء في قاعدة الحمام.

ثم دعي المزيج في قاعدة الحمام لمدة 30 دقيقة.

اشطفي قاعدة الحمام بالماء.

فوائد استخدام الخل في قاعدة الحمام

يساعد الخل على قتل البكتيريا والفطريات، وهذا مما يمنع انتشار الأمراض.

كما أنه يساعد في إزالة الترسبات الكلسية، مما يحافظ على نظافة قاعدة الحمام.

ويساعد على إزالة الروائح الكريهة، مما يجعل قاعدة الحمام أكثر انتعاشًا.

نصائح للحفاظ على نظافة قاعدة الحمام

نظفي قاعدة الحمام بشكل منتظم، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

ثم بعد ذلك استخدمي قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة لتنظيف قاعدة الحمام.

ثم بعد ذلك اشطفي قاعدة الحمام جيدًا بعد التنظيف.

ثم قومي بإزالة بقايا ورق التواليت أو أي مواد أخرى من قاعدة الحمام يوميًا.

باتباع هذه النصائح يمكنك الحفاظ على نظافة قاعدة الحمام وجعلها مكان أكثر صحة وراحة

تتجمع الرواسب والجير والميكروبات داخل قاعدة الحمام بشكل كبير وتبحث الأمهات عن طرق للتخلص من اصفرار قاعدة الحمام

حيث ان الخل الأبيض وهو مكون طبيعي فعال في تنظيف قاعدة الحمام، حيث يساعد على إزالة الأوساخ والجير والبقع واستخدام صودا الخبز: وهي مادة قلوية تساعد على إزالة الأوساخ والجير واستخدام بيكربونات الصوديوم: وهي مادة طبيعية تساعد على إزالة البقع السطحية