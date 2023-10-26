انت الان تتابع خبر “استعدي للشتاء حالا” وقومي اغسلي كل البطاطين بدون بانيو وبسرعة الصاروخ في دقائق هتبقى زي الفل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - البطاطين من أهم قطع الأثاث المنزلي، حيث تستخدم في فصل الشتاء لتدفئة الجسم ومع الاستخدام المستمر، تتراكم الأوساخ والبقع على البطانيات، مما يسبب ظهور رائحة كريهة لذلك من المهم غسل البطانيات بشكل دوري للحفاظ على نظافتها ورائحتها المنعشة وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة غسيل البطاطين بدون بانيو، وهي طريقة سهلة وبسيطة، ولا تتطلب الكثير من الوقت والجهد.

طريقة غسيل البطاطين

كمية كافية من الماء البارد.

كوب من الخل الأبيض.

كوب من صودا الخبز.

كمية مناسبة من الصابون السائل.

فرشاة غسيل.

منشفة نظيفة.

طريقة التنظيف

افردي البطانية على سطح مستوٍ.

أضيفي الخل الأبيض وصودا الخبز إلى الماء البارد.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تذوب صودا الخبز.

اغمسي الفرشاة في المحلول، ثم استخدميها لتنظيف البطانية من جميع الجوانب.

اتركي البطانية في المحلول لمدة 30 دقيقة.

اشطفي البطانية بالماء البارد عدة مرات حتى تتخلصي من بقايا المحلول.

ضعي البطانية على منشفة نظيفة، ثم اعصريها جيدًا.

اتركي البطانية في مكان جاف حتى تجف تمامًا.

نصائح

استخدمي كمية مناسبة من الخل الأبيض وصودا الخبز حيث أن الكمية الزائدة قد تضر بالبطانيات، إذا كانت البطانية تحتوي على بقع صعبة يمكنك إضافة كمية صغيرة من المبيض إلى المحلول، لا تستخدمي الماء الساخن لغسل البطانيات، حيث قد يتسبب ذلك في تلفها، احرصي على تجفيف البطانيات تمامًا قبل تخزينها، حيث أن الرطوبة قد تؤدي إلى نمو البكتيريا والعفن.كما أن هناك طريقة أخرى لتنظيف البطاطين على الجاف وتكون بالاعتماد على كربونات الصوديوم فإنه ويمكنك عمل خلطتها الفعالة في تنظيف البطاطين على الجاف من خلال الاعتماد على توفير مكونات تتفاعل مع البقع وتساعد على تطهير وتنظيف البطانية بكل سهولة بدون تعب أو مجهود ستحصلين على نظافة ملهاش مثيل من اول مرة.