5 نصائح للعناية بالشعر وحمايته من التلف والتساقط

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الرياض - احمد نادر - كيفية العناية بالشعر التالف والمتساقط، لا شك أن الشعر الأسود جذاب ومميز، فصاحبات الشعر باللون الأسود محظوظات جداً، كونهن يتمتعن بأحد أفضل ألوان الشعر جاذبية وجمالاً. لكن في المقابل، غالباً ما يكون الشعر الأسود عرضة للتقصف والتساقط والترقق، إلا أن هناك العديد الذي يمكنك فعله لتخفيف الضرر والمساعدة في الحفاظ على جمال شعرك الأسود. ونرصد لك في ما يلي، خطوات العناية بالشعر الأسود تحميه من التلف وتحافظ على صحته.

كيفية العناية بالشعر التالف والمتساقط

1- اغسلي شعرك مرة أسبوعياً: داومي علي غسل شعرك مرة في الأسبوع فقط، لأن ذلك سيساهم في منع تراكم منتجات العناية على فروة الرأس والشعر، والتي تؤدي مع مرور الوقت إلى جفاف الشعر، فيصبح هشاً وخالياً من النضارة واللمعان.

2- استخدمي البلسم: لا تترددي في استخدام بلسم الشعر في كل مرة تغسلين فيها شعرك. وداومي على التأكد من وصول البلسم إلي أطراف الشعر بشكل خاص، لأنها الجزء الأقدم والأكثر هشاشة من شعرك.

3- اجعلي الأولوية لعلاجات الشعر: تساهم علاجات الشعر المتنوعة في الحماية على صحة الشعر الأسود، أولها العلاج بالزيت الساخن مرتين في الشهر، فهو يعطي الشعر الرطوبة والمرونة الكافية. كذلك، احرصي علي استخدام أحد منتجات الحماية من الحرارة قبل تصفيف الشعر، ما يعمل على تخفيف الضرر الناتج من الحرارة العالية.

4- تجنبي اعتماد تسريحات الضفائر الضيقة والمشدودة: تسريحات الضفائر الضيقة والمشدودة، تؤثر بطريقة سلبية على فروة الرأس وتزيد من خطر التقصف والتلف وإصابة الشعر بمشكل تسمى الثعلبة. لذلك، امتنعي عن هذه التسريحات، واستبدليها بتسريحات الضفائر الرخوة والفضفاضة.

5- اشربى الكثير من الماء: يساعد علي تعزيز اللمعان عندما يكون الشعر رطبًا بشكل صحي، يبدو لامعًا وجميلًا. إذا كنت تشربين كميات كافية من الماء، ستلاحظين تحسنًا في مظهر شعرك وزيادة لمعانه

ماذا أفعل في شعري عند النوم

الحركة أثناء النوم تسبب الخطر لشعرك في العديد من الأحيان. كما يمكن لبعض الأقمشة أن تمتص الرطوبة من الشعر وفروة الرأس. لتجنب ذلك، قومي بما يلي:

أمنعي وجود أربطة في الشعر قبل النوم.

استخدمي لفافة شعر ناعمة أو حريرية أو ساتان لتخفيف الاحتكاك عن شعرك.

استخدمي وسادة مصنوعة من الحرير أو الساتان.

قصي أطراف شعرك بانتظام

ما هي فوائد قص الشعر المتقصف

تؤثر الأطراف المتقصفة على مظهر الشعر وحيويته، بالتالي فإن قص أطراف الشعر بانتظام يساهم في الحماية على صحته ويساعد في نموه. في المقابل، ابتعدي قدر المستطاع عن تعريض شعرك للحرارة العالية الناتجة من مكواة فرد الشعر والبكرات الساخنة.