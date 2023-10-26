انت الان تتابع خبر مش هتحتاج تروح لدكتور تاني.. طريقة سحرية لإخراج الشمع والأوساخ من الأذن بكل سهولة وبدون ألم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - يعلم الجميع ان لكل عضو خلقه الله في اجسامنا شئ يحميه. ومن اكثر الاشياء التي قد يتسائل عنها الكثير هي شمع الاذن ، حيث يدرك الجميع ان شمع الاذن هي عبارة عن طبقة شمعية تتجمع في الاذن لحمايتها من العوامل الخارجيه ، ولكن في بعض الاحيان تسبب ألم وهذا في حالة ان زادت تلك الطبقة الشمعية وتتراكم مما يؤثر سلبا على الأذن. ويسبب التهابات مؤلمة و تؤثر على درجة السمع وقد يؤدي الأمر إلى ضعف وفقدان حاسة السمع ، لذا يجب الاعتناء بالأذن وتنظيفها بشكل صحيح للتخلص من الشمع الزائد .

التخلص من شمع الأذن في البيت بطريقة صحية وبسيطة

من الممكن تنظيف الأذن من الخارج بالماء الفاتر بطريقة سهلة لأكثر من مرة يوميا.

كما يمكنك بكل سهولة وبدون عناء أو ألم أن تقوم بتنظيفها من الداخل من طبقة الشمع المخزنة في الأذن من فترة لأخرى بطريقة بسيطة وصحية وهي عن طريق استخدام الماء الدافئ والملح فقط.

حيث يعملان على تنظيف وإزالة الشمع المتراكم بالأذن بشكل نهائي للتخلص من الأوساخ التي تحتوي على أي بكتيريا أو فيروسات تدخل إلى الأذن .



طريقة سحرية لإخراج الشمع من الأذن

لتنظيف الأذن من طبقة الشمع المخزنة في الأذن قم باتباع الخطوات التالية:

يجب إحضار كوب من الماء الدافئ وملعقة من الملح.

قم بخلط الملح داخل الماء جيداً حتى الذوبان.

إحضار قطعة مناسبة من القطن وقطعها إلى قطع صغيرة ولف أحدها علي عود خشبي. أو خلة أسنان ثم غمسها داخل خليط الماء الدافئ والملح.

قم بإدخالها إلي الأذن واتركيها كذلك لمدة 7 دقائق حتى يذيب الملح طبقة الشمع المتراكمة بشكل نهائي.

تخلص من قطعة القطن هذه وكرر الأمر حتى تتأكد أن أذنك أصبحت نظيفة.