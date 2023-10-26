“مش هتجيبي الكلور بعد اليوم” طريقة عمل الكلور في البيت بكميات كبيرة جداً وبأقل التكاليف

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الرياض - احمد نادر - الكلور هو منظف منزلي شائع الاستخدام كما أنه يستخدم في تنظيف الأسطح والملابس والأدوات ويمكن شراء الكلور من المحلات التجارية ولكن يمكن أيضا صنعه في المنزل باستخدام بعض المكونات البسيطة.

طريقة عمل الكلور في البيت

ماء جافيل.

ماء.

لون أزرق.

مادة مضادة للرغوة.

الأدوات

قفازات.

نظارات واقية.

وعاء كبير.

ملعقة.

عصا خشبية.

طريقة التحضير

في البداية يجب أن ترتدي قفازات ونظارات واقية للحماية من المواد الكيميائية.

ثم بعد ذلك في وعاء كبير أضيفي كمية مناسبة من الماء.

ثم أضيفي بعد ذلك كمية مناسبة من ماء جافيل.

ثم يتم مزج المحلول جيدًا باستخدام عصا خشبية.

إذا كنت ترغب في إضافة اللون الأزرق،يمكنك اضافة بضع قطرات من الماء الملون إلى المحلول.

إذا كنتي ترغبي في إضافة مادة مضادة للرغوة، أضيفي ملعقة صغيرة من مادة مضادة للرغوة إلى المحلول.

الكلور مادة كيميائية قوية ويمكن أن تسبب تهيج الجلد والعيني ثم اتبع دائمًا تعليمات السلامة الموجودة على ملصق المنتج.

لا تخلط الكلور مع مواد أخرى مثل الأمونيا أو الأسيد كما أنه يمكن أن يؤدي هذا إلى تفاعل كيميائي خطير.

احفظي الكلور بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

نصائح

لصنع كلور مركز أضيفي 1 لتر من ماء جافيل إلى 3 لترات من الماء.

لصنع كلور مخفف، يمكنك إضافة 1 لتر من ماء جافيل إلى 10 لترات من الماء.

يمكن استخدام الكلور لتنظيف الأسطح والملابس والأدوات.

ما هي استخدمات الكلور في التنظيف؟

يمكن استخدام الكلور لتنظيف الأسطح والملابس والأدوات.

تنظيف الأسطح لتنظيف الأسطح، استخدم محلول الكلور المخفف بنسبة 1:10 قمقومؤ برش المحلول على السطح واتركه لمدة 5 دقائق ثم بعد ذلك اشطفه بالماء.

تنظيف الملابس لتنظيف الملابس، يمكن اضافة كوب واحد من محلول الكلور المخفف بنسبة 1:10 إلى الغسيل.

تنظيف الأدوات لتنظيف الأدوات قومي بغمس الأداة في محلول الكلور المخفف بنسبة 1:10 لمدة 5 دقائق. ثم اشطف الأداة بالماء

يستخدم الكلور في تنظيف الكثير من الأشياء ولا يقتصر على إزالة البقع من الملابس البيضاء فقط ولكن يمكن استخدامة في تنظيف ارضيات المنزل والحمام والتخلص من الجراثيم

يمكن استخدام مبيض الكلور المنزلي كبديل للكلور الخام في بعض التطبيقات، ولكن يجب ملاحظة أن مبيض الكلور المنزلي يحتوي على تركيز أقل من الكلور الخام، وبالتالي يكون أقل فعالية