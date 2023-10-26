بكيراتين الخميرة الجبار أقوى وصفة طبيعية لتنعيم الشعر ووصفة ترطيب وتنعيم الشعر من أول استخدام

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الرياض - احمد نادر - تعتبر الشعرة الناعمة واللامعة حلما للكثيرين ومع تزايد الاهتمام بالعناية بالشعر بواسطة المكونات الطبيعية، أصبح استخدام الخميرة واحدا من أبرز الوسائل المثلى لتحقيق شعر صحي ولامع يشبه خيوط الحرير وفي هذا المقال نتعرف أقوى وصفة تستخدم الخميرة لتنعيم الشعر بطريقة تجعله يتألق بمظهر صحي وجميل، مثل الشعر الناعم كـخيوط الحرير.

وصفة كيراتين الخميرة لفرد الشعر

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الخميرة الفورية مع العسل وعصير الليمون.

أضيفي زيت جوز الهند إلى الخليط واستمري في الخلط حتى تحصلي على مزيج متجانس.

كيفية الاستخدام

قومي بفصل شعرك إلى عدة أجزاء لتسهيل توزيع الوصفة.

ضعي الوصفة على شعرك بالتساوي باستخدام فرشاة.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة 20-30 دقيقة.

بعد ذلك، اغسلي شعرك بشكل جيد باستخدام شامبو مناسب وماء دافئ.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الوصفة

تساهم الخميرة في تقوية بصيلات الشعر وتنشيط نموه.

زيت جوز الهند يعزز من ترطيب الشعر ويمنحه لمعانا.

عصير الليمون يعمل على تنقية فروة الرأس.

العسل يساعد في ترطيب الشعر وتلميعه.

مع استخدام هذه الوصفة بانتظام، ستحصلين على شعر أنعم وأكثر لمعانا.

وصفة زيت جوز الهند والعسل لترطيب وتنعيم الشعر

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من العسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير

سخني زيت جوز الهند وزيت الزيتون حتى يصبح دافئا.

قومي بخلط زيت جوز الهند الدافئ مع العسل في وعاء صغير حتى تحصلي على مزيج متجانس.

كيفية الاستخدام

قومي بتطبيق هذا المزيج على شعرك النظيف والرطب بشكل جيد.

اتركيه على شعرك لمدة 20-30 دقيقة للسماح للمزيج بالعمل.

اشطفي شعرك جيدًا باستخدام شامبو وماء دافئ.