انت الان تتابع خبر “مش هتشتريها بعد اليوم” طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت لسندوتشات المدارس بطعم احلى من الجاهز والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - تعتبر الحلاوة الطحينية من أفضل أنواع الحلوى التي يمكن أن تحضر بكل سهولة في البيت عن طريق اتباع وصفة موفرة ومقادير متاحة يمكن من خلالها عمل نوع الحلاوة الطحينية البيتي سريعة التحضير والمحتوية على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم كما أن تناول قطعة صغيرة منها في الصباح يعد من أفضل ما يمكن تناوله مبكرا لمد الجسم بمزيد من الطاقة، وإليك المكونات المستخدمة لعملها وطريقة تحضيرها بسهولة في البيت.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

يمكنك أن تقومي بإعداد وصفة الحلاوة الشامي أو الحلاوة الطحينية أفضل من الجاهزة بمقادير بسيطة، ويمكنك أن توفريها في مطبخك لعمل أشهى أنواع الحلوى المفضلة ومنها السادة ومنها المحتوية على شرائح من المكسرات أو مكسرات مفرومة ومجروشة لتكسبها نكهة إضافية محببة، وقيمة غذائية أعلى، كما يمكنك عملها بالشوكولاتة أو سادة.

مقادير الحلاوة الطحينية

يمكنك أن تقومي بتحضير الحلاوة الطحينية في البيت بطريقة سهلة في المطبخ بتوفير المقادير الآتية:

1 كوب من الحليب البودر.

1 كوب من السكر البودر.

1 كوب من الطحينة الخام.

نصف كوب من السوداني المجروش.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

يمكنك أن تقومي بتحضير وصفة الحلاوة الطحينية بكل سهولة في البيت بتوفير المقادير التي سبق ذكرها واتباع خطوات لتحضير الآتية:

يمكنك أن تجهزي وعاء مناسب كي تضعي فيه كمية السكر مع الحليب البودر وتقلبي المكونين معا.

بعد ذلك أضيفي ملعقة من الفانيليا كمكون اختياري من الممكن أن تقومي بإضافته لإكساب الحلاوة نكهة مميزة.

تتم إضافة الطحينة وقلبيها بشكل جيد مع المكونات، ويمكنك أن ترتدي القفازات البلاستيكية حتى تقومي بعجن الخليط بشكل يدوي لتجدي أن الحلاوة أصبحت بقوام متجانس وكثيف مثل العجينة.

بعد الوصول للقوام المطلوب للحلاوة الطحينية من الممكن أن تقومي بتعبئة العبوة بعد أن يتم فرشها بكيس من البلاستيك.

ضعي كمية الفول السوداني المجروش على الكيس في داخل العبوة ووزعيها بشكل جيد ثم ضعي مزيج الحلاوة الطحينة وافرديها بشكل جيد ومن ثم اتركيه في العبوة داخل الثلاجة مدة من ساعتين لأربع ساعات ثم تقطع شرائح.

الحلاوة الطحينية هي مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والألياف كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية، والتي لها العديد من الفوائد الصحية، مثل تحسين صحة القلب والعظام