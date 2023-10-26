انت الان تتابع خبر هتبقي بيضة زي البفتة.. معجزة ربانية داخل كريم النشا في تبييض البشرة والجسم سوف يجعل بشرتك مثل الكوريين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - وصفات النشا هي من أقوى الوصفات وأجملها، لأن النشا له فوائد مميزة ووصفاته تنعكس عليك بالإيجاب، فهو مميز في تفتيح البشرة لأنه المحفز لمادة الكولاجين في البشرة ويقلل من ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد، وسوف نوضح لكم بعض المكونات الممكن إضافتها للنشر للحصول على وصفات طبية رائعة.

مكونات عمل كريم النشا

يتكون كريم النشا من مجموعة من المكونات المتاحة في أي منزل، وهذه المكونات تتمثل في:

• 2 ملعقة من النشا البودر.

• 3 ملعقة من ماء الورد.

• 2 ملعقة من اللبن المجفف.

• 1 ملعقة من جل الصبار الأصلي.

• 1 ملعقة من أي كريم مرطب للبشرة.

• 1 ملعقة من خل التفاح.

• ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كيفية تحضير الوصفة بكل سهولة

بإمكانك تحضير الوصفة بشكل مبسط عن طريق اتباع هذه الخطوات:

• أحضر طبق وضع به النشا واللبن المجفف وقلب الخليط جيدا.

• ضع ماء الورد بشكل تدريجي حتى تحصل على كريم.

• ضع جل الصبار وقلب جيداً.

• قم بوضع عصير الليمون مع الخل وقلبهم جيداً للحصول على كريم ناعم الملمس.

• ضع الكريم المرطب ثم احفظ الكريم في علبة محكمة الغلق وضعها في الثلاجة حتى وقت الاستعمال.

طريقة استخدام كريم النشا

هذه هي طريقة استعمال كريم التفتيح السحري على البشرة:

• اغسل البشرة أو الجسم بالماء النقي الدافئ و بغسول يناسب البشرة.

• دلك بشرتك واغسلها بالماء الدافئ ثم جففها جيداً.

• وزع الكريم على البشرة باستعمال فرشاة واترك الكريم على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

• افرك الكريم بعد فترة بشكل دائري ثم اغسل البشرة بالماء الدافئ ورطبها جيداً.